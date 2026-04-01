الفرقة 82 الأمريكية نخبة الإنزال المظلي

قوة مشاة محمولة جوًا تابعة للجيش الأمريكي، وإحدى أشهر الوحدات القتالية فيه، متخصصة في عمليات الإنزال المظلي وتأمين الأهداف الحيوية خلف الخطوط. تتمركز في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، وتُعدّ الذراع القتالية الرئيسة للفيلق الثامن عشر المحمول جوًا، وقد شاركت في معظم العمليات العسكرية الأمريكية الكبرى منذ الحرب العالمية الأولى.

تضم الفرقة 82 نحو 18 ألف جندي، وفيها قوة تدخل سريع قادرة على الانتشار في أي نقطة في العالم انطلاقا من قاعدتها بولاية كارولاينا، خلال 18 ساعة فقط من تلقي الأوامر.

التأسيس

أُنشئت الفرقة 82 ضمن الجيش الأمريكي في 5 أغسطس/آب 1917، لدعم مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، واكتمل تنظيمها في 25 أغسطس/آب من العام نفسه في معسكر غوردون بولاية جورجيا.

ولقّبت الفرقة 82 بـ"الأمريكية الشاملة" (All American)، في إطار التقليد الذي اعتمدته الفرق الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى باختيار ألقاب تعزز روح الانتماء والروابط بين الجنود، إذ أعلن القائد العام آنذاك مسابقة لترشيح لقب للفرقة، ونظرًا لأن الفرقة كانت تضم رجالًا من جميع الولايات الأمريكية الـ48، وهو ما كان نادرا في ذلك الوقت، قدّمت سيدة عُرفت بالسيدة فيفيان الاقتراح الفائز "الفرقة الأمريكية الشاملة" (The All American Division) ، فقام الجنود بعدها بخياطة حرفي "AA" داخل شعار الفرقة على الكتف.

وبعد عودتها من الحرب العالمية الأولى، تم حلّ الفرقة 82 في 27 مايو/أيار 1919، ثم أُعيد تشكيلها بعد عامين ضمن قوات الاحتياط المنظمة، وانتقل مقرها إلى ولاية كارولاينا الجنوبية.

وعقب الهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر/كانون الأول 1941، أُعيد تنظيم الفرقة رسميًا وتغيير تصنيفها الإداري في 13 فبراير/شباط 1942 لتصبح وحدة قيادية مركزية، ودخلت الخدمة الفعلية في 25 مارس/آذار 1942 في معسكر كلايبورن بولاية لويزيانا.

وفي 15 أغسطس/آب 1942، أُعيد تنظيم الفرقة مجددا وأُطلقت عليها تسمية "الفرقة 82 المحمولة جوًا"، لتكون أول فرقة أمريكية تحمل هذا التصنيف بعد أن طور الجيش الأمريكي مفهوم الفرق المحمولة جوا.

المهام

وتضطلع الفرقة 82 المحمولة جوا بمهام الانتشار الاستراتيجي السريع، والإنزال المظلي الهجومي، والسيطرة على المواقع الحيوية خلف خطوط العدو والاحتفاظ بها تمهيدًا لتقدّم تعزيزات عسكرية أكبر وتحقيق أهدافها، وعادة ما تُنشر قوة الرد الفوري "آي آر إف" (IRF) التابعة للفرقة في بداية الحروب.

وتعتمد الفرقة 82 في تنفيذ مهامها على المدرعات السريعة، والمدفعية الخفيفة، والصواريخ المضادة للدروع، مدعومة بغطاء جوي من مروحيات "بلاك هوك" و"أباتشي"، بينما يتم تزويدها بالإمدادات عبر طائرات النقل "سي-17″ و"سي-130".

الوحدات الفرعية

تضم الفرقة 82 المحمولة جوا نحو 18 ألف جندي، موزعين على ثلاثة ألوية قتالية:

اللواء القتالي الأول الملقب "الشياطين ذات البنطال الواسع" (Devils in Baggy Pants).

اللواء القتالي الثاني الملقب "الصقور" (Falcons).

اللواء القتالي الثالث الملقب "الفهود" (Panthers).

كما تضم الفرقة لواء المدفعية الملقب "القذيفة" (Cannonball)، ولواء الإمداد والدعم اللوجستي الملقب "المزوّدون" (Providers)، ولواء الطيران القتالي الملقب "بيغاسوس" (Pegasus) ويعني "الحصان المجنّح"، وهو مزود بمروحيات هجومية وطائرات نقل وإمداد، إلى جانب وحدات هندسية واستخباراتية أخرى. وتتولى قيادة الفرقة كتيبة القيادة والمقر الرئيسي الملقبة "غلاديوس" (Gladius)، وهي كلمة لاتينية تحيل إلى نوع من السيوف كان يستخدمها الجنود الرومانيون.

وتشمل الفرقة 82 قوة الرد الفوري والتي يتراوح قوامها بين ألفين وثلاثة آلاف جندي، وتبقى في حالة جهوزية تامة للانتشار في أي نقطة في العالم خلال 18 ساعة من تلقّي الأوامر.

أبرز المحطات

إنزال نورماندي

برزت الفرقة 82 المحمولة جوا على الصعيد الدولي أثناء الحرب العالمية الثانية، بفضل مشاركات جنودها في إنزالات مظلية كبرى، من بينها عملية "أفالانش" في سبتمبر/أيلول 1943، إذ نفذت الفرقة 82 قفزتين ليليتين متتاليتين على ساليرنو في إيطاليا، ونجحت في تأمين موقع إنزال قوات الحلفاء ومنع أي محاولة لدفعهم نحو البحر.

كما شاركت في إنزال نورماندي الذي مثّل منعطفًا في مسار الحرب، إذ هاجم نحو 12 ألف جندي من المظليين وقوات الطائرات الشراعية نورماندي في 6 يونيو/حزيران 1944، وعملوا على تدمير جسور الإمداد الألمانية والسيطرة على المعابر، بهدف فتح الطريق أمام القوات البحرية للسيطرة على الطرق وخطوط الاتصال، وذلك خلال 33 يومًا من القتال.

حرب الخليج الثانية

بعد غزو العراق للكويت في 2 أغسطس/آب 1990، كانت الفرقة 82 في مقدمة أضخم حشد عسكري أمريكي منذ حرب فيتنام، إذ نُشرت قوة تابعة للواء الثاني إلى السعودية بعد ستة أيام، في 8 أغسطس/آب، وتبعتها بقية الفرقة، وخاضت تدريبات مكثفة لاحتمال مواجهة الجيش العراقي، وشملت التدريبات مجالات الدفاع الكيميائي، ومكافحة الدروع، ومناورات قتالية باستخدام الذخيرة الحية.

وعقب ستة أسابيع من إطلاق الولايات المتحدة لعملية "عاصفة الصحراء"، اندلعت الحرب البرية في 23 فبراير/شباط 1991، حيث توغلت الفرقة 82 في عمق الأراضي العراقية، ونفذت عمليات أسر واسعة، واستولت على كميات كبيرة من المعدات والأسلحة والذخائر خلال الـ100 ساعة من المواجهات.

وبعد انسحاب العراق من الكويت، بدأت الفرقة 82 العودة إلى مقرها في فورت براغ، وغادر معظم أفرادها بحلول نهاية أبريل/نيسان 1991.

العراق وأفغانستان

شاركت الفرقة 82 في معظم الحروب الأمريكية الكبرى، وفي مقدمتها العراق وأفغانستان، ففي يونيو/حزيران 2002، نُشر لواء "الفهود" ووحدات أخرى من الفرقة 82 إلى أفغانستان، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة ما سمّتها بـ"الحرب العالمية على الإرهاب"، كما شاركت الفرقة 82 في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إذ نفذ اللواء الثاني والثالث وعناصر من المدفعية ووحدة الطيران التابعة للفرقة عمليات واسعة في مناطق مختلفة في العراق.

وبين 15 و31 أغسطس/آب 2021، انتشر اللواء الجاهز التابع للفرقة 82 المحمولة جوا، إلى جانب مقر قيادتها للسيطرة على مطار كابل الدولي (المعروف حينها بمطار حامد كرزاي)، ونفذ عملية إجلاء شملت أكثر من 120 ألف شخص من الأفغان والأجانب، في إطار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بعد نحو عقدين من بدء الحرب.

الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، تداولت تقارير إعلامية صدور أوامر بنشر عناصر من الفرقة 82 في الشرق الأوسط، تزامنًا مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة، ولا سيما بعد وصول وحدات من مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة "تريبولي" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في 27 مارس/آذار 2026.

وفي 30 مارس/آذار 2026، أفاد مسؤول أمريكي بوصول عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، مع توقعات بارتفاع عددهم إلى نحو 3 آلاف جندي عقب وصول تعزيزات من اللواء القتالي الأول وقادة متخصصين في الدعم اللوجيستي والاتصالات.