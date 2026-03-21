شهدت الجبهة اللبنانية، أمس السبت، تصعيدا عسكريا لافتا مع إعلان حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية وميدانية طالت مواقع عسكرية وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إصابة عسكريين اثنين من قوات الاحتياط بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط قذائف هاون أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إن أحد العسكريين أُصيب بجروح متوسطة نتيجة شظايا قذائف هاون سقطت في وقت سابق من أمس في المنطقة الشمالية، فيما أُصيب الآخر بجروح طفيفة في الحادث ذاته.

وأضاف أن المصابين نُقلا إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن موقع الاستهداف.

من جهته، أعلن حزب الله أنه يخوض اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية مع قوات إسرائيلية في مدينتي الخيام والناقورة الحدوديتين، جنوب لبنان، في إطار الحرب التي اندلعت قبل نحو 3 أسابيع مع اسرائيل.

وشكّلت بلدة الخيام أولى النقاط التي توغلت فيها القوات الاسرائيلية بعد بدء الحرب مع حزب الله، واستهدفتها بغارات وقصف مدفعي. وأعلن حزب الله مرارا في الأيام الأخيرة استهداف قوات وآليات اسرائيلية في هذه البلدة وخوضه مواجهات فيها.

كما أعلن الحزب استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة صفد، وذلك للمرة الثانية أمس السبت، في مؤشر على تركيز الهجمات على مراكز القيادة والتحكم.

كما أكد قصف قاعدتي "تقاطع غولاني" و"نفتالي" العسكريتين غرب بحيرة طبريا، مما يعني توسّع نطاق الاستهداف ليشمل عمقا عسكريا أكبر.

وضمن الهجمات ذاتها، أعلن الحزب إصابة دبابة من طراز "ميركافا" بصاروخ موجّه في جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، في تطور يعكس استخدام أسلحة دقيقة ضد الأهداف المدرعة.

قصف مستوطنات

كما استهدف حزب الله، السبت، تجمعات لجنود إسرائيليين في موقع "هضبة العجل" شمال كفار يوفال بصليات صاروخية للمرة الثانية في اليوم نفسه.

وامتدت الهجمات لتشمل تجمعات عسكرية في مستوطنة كريات شمونة، إلى جانب استهداف مدينة الخيام وموقع المرج في جنوب لبنان، مما يشير إلى تداخل مسارح العمليات بين جانبي الحدود.

كذلك أعلن الحزب قصف مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل ضمن سلسلة الضربات الصاروخية المتواصلة.

وفي سياق متصل، دوّت صفارات الإنذار في مدينة نهاريا ومنطقة الجليل الغربي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان، وسط حالة من التأهب والارتباك في المناطق الشمالية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق، منذ فجر السبت، 5 رشقات صاروخية باتجاه شمال إسرائيل. وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت جزءا من هذه الصواريخ، في حين تواصلت حالة الاستنفار في المناطق الحدودية.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة ومسغاف، قبل أن تمتد إلى مناطق واسعة في الجليل الأعلى وهضبة الجولان ومنطقة زرعيت في الجليل الغربي، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

قصف إسرائيلي

في المقابل، شنّت اسرائيل منذ فجر السبت غارتين على ضاحية بيروت الجنوبية، إثر إنذار إخلاء للسكان، قبل ساعات من احتفال اللبنانيين بأول أيام عيد الفطر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل عدد من عناصر حزب الله خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب لبنان ليلا، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

واتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي

وفي 2 مارس، استهدف حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بالصواريخ، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، عن مقتل أكثر من 1021 شخصا وإصابة أكثر من 2600 شخص، ونزوح مئات آلاف الأشخاص، إضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والدينية والبنية التحتية، وفق أرقام رسمية لبنانية حتى أمس الجمعة.