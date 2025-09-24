فيصل بن الحسين أمير أردني ينوب عن أخيه الملك في غيابه

الأمير فيصل بن الحسين، الأخ الأصغر للملك الأردني عبد الله الثاني، ولد عام 1963، ودرس في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وتدرج في المناصب العسكرية في الجيش الأردني، وتولى منصب الوصي على العرش "نائب الملك" مراتٍ أثناء فترات غياب أخيه خارج البلاد.

المولد والنشأة

وُلِد الأمير فيصل بن الحسين بن طلال يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 1963، في العاصمة الأردنية عمان، وهو ابن الملك الحسين والأميرة منى (ذات الأصول البريطانية)، والشقيق الأصغر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

تولى الأمير فيصل منصب الوصي على العرش "نائب الملك" مراتٍ أثناء فترات غياب أخيه خارج البلاد.

حمل رخصة طيار خاص وتلقى تدريبا على قيادة الطائرات المروحية أثناء خدمته في سلاح الجو الملكي الأردني.

الدراسة والتكوين العلمي

استهل الأمير فيصل مسيرته التعليمية في الكلية العلمية الإسلامية بالعاصمة عمّان، قبل أن ينتقل عام 1970 إلى المملكة المتحدة ملتحقا بشقيقه الأكبر عبد الله في مدرسة سانت إدموند بمقاطعة ساري.

لاحقا، توجه إلى الولايات المتحدة حيث درس عامين في مدرسة بيمينت بمدينة ديرفيلد بولاية ماساتشوستس، ثم التحق مع شقيقه بمدرسة إيغلبروك ومن بعدها بأكاديمية ديرفيلد بالولاية نفسها.

وأنهى دراسته في مدرسة إيغلبروك عام 1978، ثم أكمل المرحلة الثانوية في مدرسة سانت ألبانز بواشنطن، وتخرج منها عام 1981. وفي 1985 نال درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات (تخصص الاتصالات) من جامعة براون الأميركية، ثم نال عام 1998 درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

المسيرة العسكرية

بدأ الأمير فيصل بن الحسين تدريبه على الطيران أثناء دراسته الجامعية عام 1982، ونال في ذلك الصيف رخصة الطيار الخاص. وفي 1983، شرع في تدريبه على الطائرات المروحية مع سلاح الجو الملكي الأردني، وأصبح طيارا عسكريا رسميا في الصيف التالي.

بعد التخرج، شرع في تدريبه العسكري المهني مع سلاح الجو الملكي البريطاني، وحضر تدريب الضباط الأولي، كما أكمل التدريب الأساسي على الطيران في كلية كرانويل للقوات الجوية، بإنجلترا.

واصل الأمير فيصل تدريبا متقدما على الطيران في "راف فالي" بأنجلسي في ويلز، وحصل على شارة الطيران النفاث من الملك حسين في يونيو/حزيران 1987. وفي وقت لاحق من العام ذاته، أنهى دورة الطيران النهائية في وحدة الأسلحة التكتيكية في تشيفينور بديفون في بريطانيا.

في ربيع 1988 انضم إلى وحدة تحويل العمليات التابعة للسرب رقم 17، وبدأ تدريبه على طائرة نورثروب، ولاحقا أصبح مدرّبا وبدأ التدريس في وحدة التحويل العملياتي صيف 1989.

توقف عن الطيران مؤقتا بعد إصابته بانزلاق غضروفي في ديسمبر/كانون الأول 1989، ثم عينه الملك في خريف 1990 ضابط أركان في مديرية العمليات الجوية.

في ربيع عام 1992 أكمل الأمير فيصل دورة تأهيل المدربين الأرضيين في كلية الملك حسين الجوية بالأردن. وفي الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 1992، التحق بدورة الأركان الأساسية في كلية أركان سلاح الجو الملكي البريطاني، واستأنف عمله في مديرية العمليات الجوية عام 1993.

بعد أن أنهى الأمير فيصل دورة الأركان المتقدمة في كلية أركان سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1994، بدأ مرحلة جديدة في مسيرته العسكرية بتوليه قيادة السرب الـ6 في قاعدة الحسين بن طلال الجوية مطلع 1995.

وبعد عام انتقل إلى جناح النقل الجوي حيث شغل منصب ضابط العمليات، قبل أن يترقى إلى رتبة عميد في نوفمبر/تشرين الثاني 1998.

وفي العام التالي، تسلّم قيادة مقر جديد عُرف بقيادة الإسناد القتالي، ثم عُيّن مساعدا للعمليات والدفاع الجوي في سلاح الجو الملكي الأردني.

واصل الأمير فيصل صعوده في المناصب القيادية، فحصل على رتبة لواء في أكتوبر/تشرين الأول 2001، وفي مارس/آذار 2002 تولى منصب رئيس هيئة الأركان في سلاح الجو الملكي الأردني.

في 20 سبتمبر/أيلول 2004، ترقى إلى رتبة فريق، وتولى منصب مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون سلاح الجو وتكنولوجيا المعلومات.

اهتمامه الكبير بالطيران جعله يشارك في جميع جوانب الطيران في الأردن، سواء العسكري أو المدني، كما أنه شارك بانتظام في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالطيران العسكري والتجاري.

النشاطات الرياضية والإدارية

شارك الأمير فيصل بشكل واسع في النشاط الرياضي بالمملكة، وقاد جهود تحويل اللجنة الأولمبية الأردنية إلى منظمة غير حكومية، وضمان توافق نظامها الأساسي مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.

في مايو/أيار 2003، انتخب رئيسا للجنة الأولمبية الأردنية، وعمل على إعادة هيكلة الرياضة على مستوى الاتحاد والأندية والمؤسسات التعليمية، مع وضع إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الاحترافية.

في مارس/آذار 1999، ترأس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية الـ9 التي أقيمت في الأردن، بمشاركة 4 آلاف و500 لاعب من 21 دولة، في 28 لعبة للذكور و19 لعبة للإناث. وفي 2001، ترأس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية الأولى للمدارس في كرة اليد وألعاب القوى، التي استضافتها عمّان في سبتمبر/أيلول.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الرياضات الميكانيكية وكان رئيس لجنتها، إضافة إلى رئاسته نادي الطيران الشراعي الأردني.

مارس الأمير فيصل مجموعة واسعة من الرياضات طيلة حياته، من ضمنها كرة القدم والتنس وكرة الطائرة والتزلج، إضافة إلى مشاركته مساعد سائق في سباقات السيارات، كما حصل على الميدالية الذهبية في المصارعة في بطولة الولايات المتحدة الأميركية عام 1978.

الوظائف والمسؤوليات

شغل الأمير فيصل بن الحسين مناصب عدة في سلاح الجو الملكي الأردني بين عامي 1981 و2017.

ضابط أركان في مديرية عمليات الجو 1990-1993.

قائد سرب 1995-1996.

ضابط عمليات في جناح النقل الجوي 1996-1999.

ترقى إلى رتبة عميد 1999-2001.

مساعد للعمليات والدفاع الجوي 1999-2002.

رئيس لجنة التنظيم العليا لمعرض القوات الخاصة عام 2000.

ترقى إلى رتبة لواء2001-2004.

قائد سلاح الجو الملكي الأردني 2002-2004.

رئيس مجلس الأمناء في جامعة مؤتة 2001-2010.

رئيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز عام 2002.

فريق أول ومستشار خاص لرئيس هيئة الأركان المشتركة 2004-2017.

رئيس المجلس الوطني للسياسات في الأردن عام 2018.

التجربة الرياضية

رئيس المجلس التنفيذي لرياضة السيارات في النادي الملكي للسيارات في الفترة بين 1989-2004.

رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الـ9 للألعاب العربية في الأردن عام 1999.

رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية الأولى للمدارس في كرة اليد وألعاب القوى 2001.

رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية منذ عام 2003.

رئيس المؤسسة الأردنية لرياضة السيارات منذ عام 2004.

مؤسس ورئيس مبادرة "أجيال من أجل السلام" منذ عام 2007، وهي إحدى منظمتين رسميتين معترف بهما من اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز السلام عبر الرياضة، تهدف لإشراك الأطفال والشباب في مشاريع لبناء السلام على المستوى المجتمعي.

عضو المجلس التنفيذي وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس آسيا الأولمبي منذ عام 2007.

الرئيس المؤسس للمجلس الاستشاري لحماية الأطفال واللاعبين التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة منذ عام 2022.

عضو المجلس التنفيذي للجمعية العامة للجان الأولمبية الوطنية منذ عام 2018.

عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للسيارات منذ 2013.

عضو مجلس أخلاقيات الجمباز التابع للاتحاد الدولي منذ عام 2019.

العضويات الدولية في اللجنة الأولمبية واللجان المتخصصة.

رئيس فريق العمل المعني بحماية اللاعبين منذ عام 2023.

رئيس فريق العمل لمنع التحرش وسوء المعاملة في الرياضة بين عامي 2017 و2023.

نائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين عام 2022.

عضو في اللجان التالية:

لجنة المرأة والرياضة في الفترة بين 2006 و2015.

لجنة حقوق البث ووسائل الإعلام الجديدة في الفترة بين 2014 و2015.

لجنة العلاقات الدولية عام 2014.

لجنة الرياضة والبيئة.

لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية في الفترة بين 2015 و2021.

لجنة الشؤون العامة والاتصالات عام 2022.

الجوائز والأوسمة

وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الـ4، الأردن عام 1988.

وسام الاستقلال عام 1993.

وسام الكوكب الأردني عام 1995.

جائزة التميز في القيادة، الأردن 1998.

ميدالية برايان أوهيغينز، تشيلي 1998.

وسام النهضة، الأردن عام 1999.

وسام الراية مع شريط خاص، تايوان 2000.

وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى، الأردن عام 2001.

وسام الاستقلال، الأردن عام 2002.

وسام الاستحقاق، الولايات المتحدة الأميركية عام 2004.

وسام جوقة الشرف، فرنسا 2004.

وسام السلطان قابوس، سلطنة عمان 2010.

وسام المئوية للدولة الأردنية، الأردن 2022.

نائب الملك الأردني

وفقا للمادة 28 من الدستور الأردني، يجب على الملك عند مغادرة البلاد تعيين نائب أو هيئة تمثيلية لممارسة صلاحياته أثناء غيابه.

واستنادا إلى ذلك، أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله الثاني في يوليو/تموز 2022 بحضور مجلس الوزراء، وكانت تلك أول مرة في تاريخ الأردن يُعيّن فيها أمير نائبا للملك بحضور ولي العهد.

كما أعلنت وكالة "بترا" في 20 سبتمبر/أيلول 2025 تأكيد أداء الأمير اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، وذلك بعد سفر الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.