ما سر اجتماع فليك ببيدري ودي يونغ قبل مواجهة إنتر ميلان؟

يُعد فريق برشلونة الإسباني العدة لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي غدا الأربعاء لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن التدريبات تأخرت عن موعدها بسبب جلسة فيديو مدتها 45 دقيقة، شرح فيها المدرب هانسي فليك بعض النقاط الفنية للاعبيه.

ويملك فليك خطة لمواجهة فريق المدرب سيميوني إنزاغي، لكنه سيحتاج إلى مزيد من التركيز من لاعبي خط الوسط أكثر من أي وقت مضى، ليس للاستحواذ على الكرة فقط، ولكن أيضا لوقف المرتدات الخطيرة والتحولات السريعة للنيراتزوري.

وأجرى المدرب الألماني حوارا مع اثنين من لاعبيه هما بيدري وفرينكي دي يونغ خلال الحصة التدريبية، وأسدى لهما النصائح بخصوص المواجهة المرتقبة والتي تم التطرق لها في جلسة الفيديو.

وبدأ فليك الحديث الذي استغرق أكثر من دقيقتين مع بيدري قبل أن ينضم إليهما دي يونغ.

Aujourd’hui, Hansi Flick et Pedri ont longuement discuté avant le début de l'entraînement 👀 pic.twitter.com/tVaQlw0Fi9 — Barça News (@BarcaNewsFRA) April 29, 2025

معركة خط الوسط

ويبدو دي يونغ بحالة بدنية ممتازة بعدما تعافى تماما من إصابته الأخيرة، ويُنتظر أن يؤدي دورا محوريا إلى جانب بيدري في معركة خط الوسط.

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وشكّل دي يونغ ثنائيا أنيقا في قلب خط وسط برشلونة مع بيدري، وفي حين أن أيا منهما لا يكون في أفضل حالاته عند تحمّل مسؤوليات دفاعية، إلا أنهما معا يسهمان في مساعدة برشلونة على الصمود دفاعيا والتوهّج هجوميا.

ويتطلع برشلونة لمواصلة مغامرته في دوري أبطال أوروبا وبلوغ النهائي الذي غاب عنه منذ 10 سنوات.