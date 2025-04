الذكاء الاصطناعي يصدم برشلونة ويتوقع الفائز بدوري الأبطال

مع اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كشف حاسوب عملاق عن توقعاته لحظوظ الفرق الأربعة في التتويج باللقب.

وبلغت أندية برشلونة، إنتر ميلان، أرسنال وباريس سان جيرمان الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة بعد تجاوزها عقبة بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد وأستون فيلا على الترتيب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النسب المئوية التي حددها حاسوب "أوبتا" العملاق قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن وضع برشلونة في ذيل قائمة الفرق المرشحة للتتويج باللقب.

ويُعتبر أرسنال هو المرشح الأبرز لتحقيق اللقب بعد أن أقصى ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنسبة 28.7%.

اللافت في الأمر أن هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها أرسنال توقعات الذكاء الاصطناعي للفوز بالكأس "ذات الأذنين" هذا الموسم.

With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams.

Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight…

