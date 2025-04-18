الذكاء الاصطناعي يصدم برشلونة ويتوقع الفائز بدوري الأبطال

مع اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كشف حاسوب عملاق عن توقعاته لحظوظ الفرق الأربعة في التتويج باللقب.

وبلغت أندية برشلونة، إنتر ميلان، أرسنال وباريس سان جيرمان الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة بعد تجاوزها عقبة بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد وأستون فيلا على الترتيب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النسب المئوية التي حددها حاسوب "أوبتا" العملاق قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن وضع برشلونة في ذيل قائمة الفرق المرشحة للتتويج باللقب.

ويُعتبر أرسنال هو المرشح الأبرز لتحقيق اللقب بعد أن أقصى ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنسبة 28.7%.

اللافت في الأمر أن هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها أرسنال توقعات الذكاء الاصطناعي للفوز بالكأس "ذات الأذنين" هذا الموسم.

With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams. Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight… — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 16, 2025

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وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني بعد بلوغه المربع الذهبي على حساب بايرن ميونخ بعد مباراتين قويتين مثيرتين، حيث بلغت نسبة تتويجه بدوري الأبطال وفق حاسوب "أوبتا" 25.5%.

ومنح الحاسوب العملاق نسبة 24% لباريس سان جيرمان الذي تجاوز بصعوبة بالغة عقبة أستون فيلا بعد معاناة كبيرة في الإياب.

أما المفاجأة الكبرى من وجهة نظر "سبورت" فتتمثل في وجود برشلونة في المركز الأخير من حيث الترشيح للتتويج باللقب حيث بلغت نسبة حدوث ذلك 21.8% فقط.

ومن المرجّح أن يكون سبب ذلك هو أن برشلونة الفريق الذي تلقى الهزيمة الأكبر في مرحلة الإياب بين الرباعي المذكور (1-3) رغم أنه فاز ذهابا على بوروسيا دورتموند بنتيجة عريضة استقرت عند 4-0.

🏆 Who will go all the way?#UCL pic.twitter.com/37fHpyU5N1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2025

وتاليا مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 29 أبريل/نيسان 2025

أرسنال – باريس سان جيرمان على ملعب الإمارات (الذهاب)

الأربعاء 30 أبريل/نيسان 2025

برشلونة – إنتر ميلان على ملعب مونتجويك(الذهاب)

الثلاثاء 6 مايو/آيار 2025

إنتر ميلان – برشلونة على ملعب سان سيرو (الإياب)

الأربعاء 7 مايو/آيار 2025

باريس سان جيرمان – أرسنال على ملعب حديقة الأمراء (الإياب)