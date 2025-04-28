موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة، انتهت 8 منها بفوز برشلونة، و2 بفوز إنتر، و4 مباريات بالتعادل.

وتقام مباراة العودة الحاسمة في ملعب "سان سيرو" معقل إنتر ميلان في السادس من مايو/أيار المقبل.

تأهل صعب لبرشلونة وإنتر ميلان

تأهل برشلونة لنصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، إذ فاز ذهابا 4-صفر وخسر في العودة 1-3، ليتأهل بفوزه 5-3 في مجموع المباراتين.

وتأهل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة بفوزه على بايرن ميونخ الألماني 3-3 في مجموعة المباراتين، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر 2-1 والعودة بالتعادل 2-2.