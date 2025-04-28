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موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

رافينيا Raphinha برشلونة لاوتارو مارتينيز Lautaro Martinez انتر ميلان
لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان (يسار) ورافينيا هداف برشلونة بدوري الأبطال (وكالات)
28/4/2025

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

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وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

  • beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة، انتهت 8 منها بفوز برشلونة، و2 بفوز إنتر، و4 مباريات بالتعادل.

وتقام مباراة العودة الحاسمة في ملعب "سان سيرو" معقل إنتر ميلان في السادس من مايو/أيار المقبل.

برشلونة فاز على دورتموند 5-3 في مجموع المباراتين (رويترز)

تأهل صعب لبرشلونة وإنتر ميلان

تأهل برشلونة لنصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، إذ فاز ذهابا 4-صفر وخسر في العودة 1-3، ليتأهل بفوزه 5-3 في مجموع المباراتين.

وتأهل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة بفوزه على بايرن ميونخ الألماني 3-3 في مجموعة المباراتين، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر 2-1 والعودة بالتعادل 2-2.

المصدر : الجزيرة

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