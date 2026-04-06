فايننشال تايمز تطلق مسحا عالميا لهندسة غرف أخبار المستقبل

في خطوة تهدف إلى فك شفرة التحولات المتسارعة في صناعة الصحافة، أعلنت شركة "إف تي ستراتيجيز" (FT Strategies) الذراع الاستشارية لمجموعة فايننشال تايمز بالتعاون مع الرابطة العالمية للناشرين WAN-IFRA، عن إطلاق مسح عالمي شامل لمحرري ومديري غرف الأخبار عبر القارات. ويهدف هذا الجهد العالمي إلى تزويد قيادات غرف الأخبار بإطار عمل عملي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، وتفتت الجمهور، والضغوط المالية المتزايدة.

ويسعى المسح الذي يحمل اسم "دراسة غرف أخبار المستقبل" Future Newsrooms Study إلى تجاوز التحليلات التقليدية للتمويل والجمهور، ليركز بشكل مباشر على التحول العملياتي.

وبحسب ليسا ماكلويد مديرة ورئيسة قطاع الأخبار في "إف تي ستراتيجي"، فإن هذه الدراسة تمثل "مستودعا غنيا للمادة البحثية مع كبار المفكرين الإستراتيجيين في العالم". وتؤكد ماكلويد أن العمل سيغطي القضايا الأكثر إلحاحا، بدءا من العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى، وصولا إلى صياغة التنسيقات الإخبارية الجديدة.

محاور هيكلة غرف الأخبار الحديثة

ويركز المسح العالمي، الذي يحظى بدعم تقني من منصة آرك إكس بي Arc XP وهي المنصة الرقمية السحابية التي طورتها صحيفة واشنطن بوست، على 5 محاور جوهرية ستشكل ملامح النجاح لغرف الأخبار في السنوات القادمة، وهذه المحاور هي:

الرؤية الإستراتيجية: كيفية صياغة وتنفيذ الرؤية التحريرية في بيئة متغيرة.

الذكاء الاصطناعي والأتمتة: سبل دمج التقنيات الناشئة في حركة سير العمل اليومية.

التصميم التنظيمي: تطوير الهياكل الإدارية لتلبية احتياجات الجمهور المتطورة.

أولويات الاستثمار: أين يتم تخصيص الموارد التحريرية لتحقيق أقصى أثر؟

المهارات والقدرات: تحديد المهارات التي ستميز غرف الأخبار الناجحة في المستقبل.

التعلم من النظراء

من جانبه، يشدد ستيغ أورسكوف الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية للناشرين على أن المؤسسات الأكثر نجاحا هي تلك التي تلتزم بالتطور المستمر. ويضيف الرجل الذي يجلس على سدة المنظمة العالمية التي تدافع عن حقوق الصحفيين والناشرين وتضم في عضويتها كبريات الصحف حول العالم: "في عصرنا الحالي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، تتغير الأدوات التحريرية والمشهد التنافسي بسرعة غير مسبوقة، ولم يكن فهم كيفية تكيف غرف الأخبار مع التغيير الهيكلي أكثر إلحاحا مما هو عليه اليوم".

وبحسب بيان إف تي ستراتيجيز من المقرر أن تُنشر نتائج هذا البحث في تقرير رئيسي خلال المؤتمر العالمي السبعين لوسائل الإعلام الذي تنظمه الرابطة العالمية للناشرين في يونيو/حزيران القادم. وسيوفر التقرير معايير عالمية تساعد قيادات غرف الأخبار على الموازنة بين الحفاظ على جودة الصحافة وبين الاستعانة بالابتكارات التقنية.

ووفق البيان فإن المشاركة في المسح، المتاح حتى العاشر من أبريل/ نيسان الحالي، تتم بخصوصية تامة، لضمان الحصول على بيانات صريحة تعكس الواقع التشغيلي للمؤسسات الصحفية، سواء كانت عريقة تمر بمرحلة التحول أو حديثة نشأت في البيئة الرقمية