دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

دانيال هاغاري أميرال بحري إسرائيلي شغل منصب قائد وحدة الكوماندوز البحرية "شايطيت 13" ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة وقائد الأسطول البحري قبل توليه منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عام 2023.

المولد والنشأة

ولد دانيال هاغاري -ويعرف أيضا باسم داني- في تل أبيب يوم 14 أغسطس/آب 1976 ونشأ فيها، وهو الأكبر بين 3 أشقاء.

كان في صغره يهوى رياضة كرة السلة حتى لُقب "ببطل الحي" في هذه اللعبة.

متزوج وله 4 أبناء.

الدراسة والتكوين العلمي

درس في مدرسة "الرب الثانوية الحضرية"، وتخصص في علم الأحياء، وكان مهتما بالمسرح وشارك في بطولات ومنافسات مسرحية، وهناك برزت قدراته وإمكاناته في الأداء والتقديم أمام الجماهير.

أمضى هاغاري كثيرا من الوقت خلف الكواليس في مسرح كاميري بتل أبيب، وكان متدربا في حركة الشباب "هشومير هاتسعير" (تعني الحارس الشاب) التي أُسست بهدف تنشئة الشبيبة اليهودية على الأفكار القومية التي قامت عليها إسرائيل.

حصل هاغاري على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة تل أبيب التي أكمل فيها دراسة الماجستير وتخصص في الدبلوماسية والدفاع.

التجربة العسكرية والسياسية

بدأ هاغاري تجربته العسكرية في البحرية الإسرائيلية في مارس/آذار 1995، والتحق بوحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية "شايطيت 13″، وتدرج في مناصبها، وبعدها دخل دورة ضباط المشاة.

عاد للعمل في البحرية الإسرائيلية، وشغل منصب قائد تدريب المقاتلين في الوحدة، ثم نائب قائد سرية المقاتلين.

وشارك هاغاري في عملية "الدرع الواقي" الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002، ضمن "لواء ناحال"، وعمل آنذاك نائبا لقائد الكتيبة 50.

شغل بعدها منصب نائب قائد كتيبة الاستطلاع 934 (وحدة خاصة في لواء ناحال)، ورقّي إلى رتبة مقدم عام 2007، وعاد إلى وحدة "شايطيت 13" وعيّن قائدا لسرية، ثم نائبا لقائد الوحدة حتى عام 2012.

منذ عام 2013 حتى عام 2014 شغل هاغاري منصب رئيس مكتب رئيس الأركان تحت قيادة بيني غانتس، وفي عام 2015 رقّي إلى رتبة مقدم، ثم رئيس قسم العمليات في سلاح البحرية حتى عام 2016، قبل أن يعين مساعدا لرئيس الأركان غادي آيزنكوت في عام 2017.

في يوليو/تموز 2019، عين قائدا لوحدة "شايطيت 13″، ثم رقي إلى رتبة لواء بحري، وتولى منصب قائد الأسطول البحري عام 2021.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في 29 مارس/آذار 2023 تعيين هاغاري متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي، وفي ذلك الحين قاد الجيش عملية "البيت والحديقة" (معركة بأس جنين) في جنين وعمليتي "السهم الواقي" (ثأر الأحرار) و"السيوف الحديدية" (طوفان الأقصى) في قطاع غزة.

الوظائف والمسؤوليات

قائد سفينة بحرية في الأسطول 13 (2007-2009).

رئيس فرقة التدريب في الوحدة 13 (2009-2011).

نائب قائد كتيبة في "ناحال" (2011-2012).

مدير مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينئذ بيني غانتس (2012-2014).

رئيس قسم العمليات في سلاح البحرية (2014-2016).

مساعد رئيس الأركان آنذاك غادي آيزنكوت (2016-2019).

تولى قيادة وحدة "شايطيت 13" (2019-2021).

قائد الأسطول البحري (2021-2023).

أصبح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عام 2023.

الجوائز والأوسمة