قصة العلم السوري.. من الاستقلال عن فرنسا إلى إسقاط الأسد

مر العلم السوري بمحطات تاريخية بارزة، منذ الثورة العربية الكبرى عام 1916 التي تأثر بها السوريون، مرورا بالثورة السورية الكبرى التي طالبت بالاستقلال عن فرنسا عام 1925، وحتى الثورة السورية التي اندلعت ضد النظام السوري عام 2011.

وكان أول علم رسمي لسوريا هو علم "الجمهورية السورية الأولى" الذي رفع لأول مرة في حلب عام 1932، وحمل اسم "علم الاستقلال"، إذ اعتمد رسميا عقب استقلال البلاد عن الانتداب الفرنسي.

وفي عام 2011، تبنى الثوار "علم الاستقلال" رمزا لهم ضد النظام السوري، واستمر يمثّل المعارضة السورية لنحو 14 عاما، إلى حين تمكّنها من خلع بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، فصار يمثل الحكومة الانتقالية الجديدة.

الثورة العربية الكبرى

في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20 انتشرت حركات قومية طالبت باستقلال العرب عن الدولة العثمانية، وأججها تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، فتأثر السوريون بالمد القومي العربي، وأعلنوا دعمهم الثورة العربية الكبرى، ورفعوا علمها الذي مثّل بالنسبة لهم رمز الوحدة العربية.

واتخذت الثورة العربية الكبرى التي انطلقت عام 1916 ضد العثمانيين، علما رمزيا من 3 خطوط أفقية، الأسود بالأعلى يليه الأخضر ثم الأبيض، وعلى جانبه الأيسر مثلث أحمر، قاعدته إلى اليسار ورأسه متجه نحو اليمين. ورفع العلم رسميا في دمشق بعد خروج العثمانيين عام 1918.

وفي الثامن من مارس/آذار 1920، أعلن المؤتمر الوطني السوري استقلال سوريا وتنصيب الأمير فيصل بن الحسين بن علي ملكا عليها، وأضيف للعلم نجمة ثمانية بيضاء انتصفت المثلث الأحمر.

الانتداب الفرنسي

لم يستمر علم الثورة العربية لأكثر من شهر، إذ رفض مجلس الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى الاعتراف باستقلال سوريا، وأعلن فرض الانتداب على سوريا ولبنان، ومنح فرنسا حق الانتداب.

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رفض السوريون التبعية لفرنسا، فأعلنوا عليها الحرب، لكنهم خسروا لصالحها في معركة ميسلون، فوقعت سوريا تحت الانتداب، وفرضت السلطات علما جديدا لونه أزرق يتوسطه هلال أبيض، مع نموذج مصغر لعلم فرنسا أعلى يسار العلم.

وفي عام 1925، غيّرت السلطات الفرنسية العلم، وجعلته من 3 شرائط، اللون الأخضر في الأعلى، يليه الأبيض، ثم الأخضر مرة أخرى، واحتفظت بعلم فرنسا في الأعلى.

علم الاستقلال

واجه السوريون سياسات قمعية من السلطات الفرنسية، مما عزز لديهم الشعور بالهوية الوطنية ودفعهم إلى رفض علم الانتداب، وأدى ذلك لاحقا إلى اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925، وبدأ الثوار يبحثون عن رمز يؤكدون فيه السيادة السورية على أراضيهم.

ظهر "علم الاستقلال" لأول مرة عام 1928 في أول مسودة دستور للجمهورية السورية الأولى، وكانت سوريا لا تزال تحت سيطرة الانتداب الفرنسي، واقترحه إبراهيم هنانو رئيس لجنة الدستور في الجمعية التأسيسية التي كلّفت بصياغة دستور الجمهورية.

رفض المفوض السامي الفرنسي الدستور الجديد بحجة مخالفته صك الانتداب وحقوق الدولة المنتدبة، وحل الجمعية التأسيسية، فاشتعلت ثورة في البلاد، وبلغت أوجها في حلب يوم 11 فبراير/شباط 1929.

توسعت رقعة الانتفاضات، وشارك فيها طلاب المدارس، واستمرت حتى 14 مايو/أيار من العام نفسه، حين رضخ المفوض السامي لمطالب السوريين، وأقر الدستور الجديد الذي حددت فيه أوصاف العلم في المادة 4.

أقرّت الجمعية التأسيسية الدستور عام 1930. ورفع العلم لأول مرة في حلب في الأول من يناير/كانون الثاني 1932، ثم رفع مرة أخرى في دمشق في أثناء مراسم تنصيب محمد علي العابد أول رئيس للبلاد يوم 11 يونيو/حزيران من العام نفسه.

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واعتمدت حكومة سوريا المستقلة علما مكونا من 3 أشرطة، الأخضر في الأعلى يليه الأبيض ثم الأسود، مع 3 نجوم حمراء على الشريط الأبيض.

وحمل العلم معه رمزيات تاريخية مهمة، فاللون الأخضر مثّل الخلافة الراشدة، واللون الأبيض الدولة الأموية، واللون الأسود الخلافة العباسية، أما نجومه الحمر الثلاث، فرمزت إلى حلب ودمشق ودير الزور وهي المدن الإستراتيجية التي لعبت دورا هاما في الثورة السورية الكبرى.

وبعد ضمّ سنجق اللاذقية وجبل الدروز إلى سوريا عام 1936، تغيرت معاني النجوم الثلاث، وصار الأول يرمز إلى حلب ودمشق ودير الزور، والثاني جبل الدروز، والثالث اللاذقية.

وعقب إعلان استقلال سوريا رسميا عن الانتداب الفرنسي عام 1946، رفع العلم رسميا في حلب وحمل اسم "علم الاستقلال"، وبقي العلم الرسمي حتى عام 1958.

علم الوحدة العربية

اتحدت سوريا مع مصر بين عامي 1958 و1961 تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة"، وأعلن عن الاتحاد رسميا يوم 22 فبراير/شباط 1958 بين جمهوريتي مصر وسوريا برئاسة جمال عبد الناصر بعد تنازل الرئيس السوري شكري القوتلي عن الرئاسة.

واتفق البلدان على اعتماد علم موحد ومجلس تشريعي مشترك ونظام حكم رئاسي، واختارا القاهرة عاصمة للدولة الجديدة، وصار العلم الجديد مكون من 3 خطوط، الأحمر في الأعلى والأسود في الأسفل، وبينهما خط أبيض عليه نجمتان خضراوان، إحداهما تمثل سوريا والأخرى مصر.

وبعد انهيار الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، أعادت سوريا اعتماد علم الاستقلال الأخضر مع نجومه الحمر الثلاث، في محاولة للتخلص من بقايا الوحدة، وبقي العلم الرسمي إلى حين انقلاب حزب البعث على الحكومة يوم الثامن من مارس/آذار 1963.

حكم حزب البعث

مع بداية سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي على مقاليد الحكم في البلاد، أعيد اعتماد علم الوحدة العربية مع مصر، وظلّ العلم الرسمي من عام 1963 حتى الأول من يناير/كانون الثاني 1972.

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ومع وصول حزب البعث إلى سدة الحكم في العراق، حاولت الحكومتان البعثيتان في سوريا والعراق الاتحاد مع مصر، وقررت الدول الثلاث إضافة نجمة خضراء ثالثة لعلم الوحدة السابق.

ومثّلت النجوم الخضراء الدول المتحدة الثلاث، وأهداف الحزب البعثي الثلاثة وهي "الوحدة والحرية والاشتراكية"، لكن الإطاحة بالحكومة البعثية العراقية عام 1963، أفشلت خطط التوحد.

وفي عام 1971 انضمت سوريا إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا، واعتمد الرئيس حافظ الأسد علم الاتحاد الجديد، الذي استبدل بالنجوم الخضراء الثلاث، نسرا مكتوبا تحته "اتحاد الجمهوريات العربية".

خاضت سوريا ومصر حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 تحت راية علم اتحاد الجمهوريات، وبقيت سوريا تستخدمه حتى عام 1980، حين ألغاه حافظ الأسد.

عام 1980، أعاد الرئيس السوري حافظ الأسد اعتماد علم الوحدة سابقا بين سوريا ومصر بين عامي 1958 و1961، محاولا تثبيت رؤيته لبناء دولة موحدة قوميا، وبقي العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية، حتى سقوط حكم ابنه المخلوع بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

علم الثورة

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 ضد حكم بشار الأسد، ظهر "علم الاستقلال" مرة أخرى، باقتراح من أديب الشيشكلي وهو حفيد الرئيس السوري الأسبق الذي قاد الانقلاب الثالث في سوريا عام 1940، وسرعان ما تبنت المعارضة السورية هذا العلم واعتمدته رسميا.

وصار "علم الاستقلال" يمثّل رمزا وطنيا وثوريا، يربط بين نضال الأجداد في الماضي ضد الانتداب الفرنسي، وبين مقاومة الثوار في الحاضر ضد النظام السوري، في محاولة منهم لاستعادة "أمجاد الجمهورية السورية الأولى وتجسيد التاريخ الثوري، من أجل الاستقلال الثاني".

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بقي "علم الاستقلال" يمثّل المعارضة السورية نحو 14 عاما، ورفعه الثوار في مختلف محافظات البلاد وكفّنوا به قتلاهم، ورفعوه فوق خيم النزوح واللجوء، وتبناه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. ولاحقا، صار علما رسميا يمثل المناطق التي حكمتها المعارضة في الشمال السوري.

ووحدت فصائل المعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري رايتها تحت علم الثورة، وأعلنت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إطلاقها "معركة ردع العدوان" من إدلب، واستطاعت في 12 يوما، السيطرة على حلب وحماة وحمص، ثم التوغل في دمشق وإعلان إسقاط حكومة الأسد.

وأعلن الائتلاف الوطني السوري يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول عيدا وطنيا لسوريا، واصفا إياه بأنه يوم انتصار الشهداء والضحايا والمعتقلين والمهجّرين والمظلومين، ويوم انتصار الحق والعدالة على الإجرام والظلم، بحسب ما ورد في بيان نشره عبر مواقع التواصل.

واحتفى المهجّرون واللاجئون يومها في أوروبا والوطن العربي برفعهم علم "الاستقلال والثورة السورية" وخرجوا في مسيرات احتفالية، وفي اليوم التالي رفع العلم على مبنى السفارة السورية في موسكو حيث هرب الأسد وحصل على لجوء لأسباب إنسانية.