النفط يصعد والذهب يتراجع مع تصعيد بالخليج

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصعيد عسكري في الخليج، بعد إعلان الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت صواريخ على الكويت والبحرين، في حين تراجع الذهب في المعاملات الفورية تحت ضغط مخاوف التضخم وبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.91 دولار، أو 0.94%، إلى 96.91 دولارا للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.10%، إلى 94.79 دولارا للبرميل.

وقال الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها لم تصب أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.

وتراقب الأسواق تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في وقت تدرس فيه طهران اتفاقا مقترحا مع واشنطن لوقف الحرب، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء بأن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، رغم قول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المفاوضات مستمرة.

مضيق هرمز

نقلت رويترز عن كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه إن زد، دانيال هاينز، قوله إن أي جهود لإعادة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع زرع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف هاينز أن ثمة ارتفاعا طفيفا في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن العدد الإجمالي لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع.

وبعد أكثر من 3 أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وصلت الحرب إلى طريق مسدود في ظل وقف إطلاق نار هش.

وعلى صعيد الإمدادات، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت للأسبوع السابع على التوالي، إذ انخفضت 6.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو/أيار.

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ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات في وقت لاحق اليوم، في حين تواصل السوق تقييم أثر اضطرابات الإمداد والتوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة.

الذهب يتراجع

في المقابل، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.34% إلى 4474.81 دولارا للأوقية وقت كتابة هذه السطور، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 0.55% إلى 4531 دولارا.

وجاء تراجع الذهب الفوري بعدما أدى تجدد التصعيد في الخليج إلى رفع أسعار النفط، مما عزز المخاوف من بقاء التضخم مرتفعا ودفع البنوك المركزية إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن فريق ترمب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع معدلات الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.

وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم الجمعة، لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل/نيسان 20% عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونغ كونغ.

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: