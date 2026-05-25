الاتفاق الأمريكي الإيراني الوشيك يهبط بالنفط والدولار ويرفع الذهب

ضغطت مؤشرات قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز على أسواق النفط والدولار اليوم الاثنين، إذ هبط الخام إلى أدنى مستوياته في أسبوعين وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع، في حين استفاد الذهب من ضعف العملة الأمريكية وانحسار مخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة.

وانخفضت أسعار النفط 6% لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام، رغم استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية، منها إغلاق مضيق هرمز:

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89% إلى 98.45 دولارا للبرميل وقت كتابة هذه السطور.

بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.25 دولارا للبرميل، بانخفاض 5.5%، ولامس الخامان أدنى مستوياتهما منذ 7 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إن واشنطن وإيران أنجزتا أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الصراع خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

تراجع النفط

نقلت رويترز عن المحلل في "إم إس تي ماركي" سول كافونيك قوله "على الرغم من جميع التحفظات والمخاطر التي لا تزال تحيط باتفاق السلام ومضيق هرمز، هناك الآن بعض الضوء في نهاية النفق، مما سيؤدي إلى بعض التراجع في أسعار النفط على المدى القريب".

مع ذلك، لا يزال الجانبان على خلاف بشأن عدة قضايا شائكة، إذ قال ترمب أمس الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران.

ونقلت رويترز عن رئيس إستراتيجية السلع في "آي إن جي" وارن باترسون قوله "مررنا بهذه المرحلة من قبل، لكن المفاوضات انهارت، لذلك من المرجح أن يتوخى السوق مزيدا من الحذر بشأن المبالغة في رد الفعل".

ويتوقع محللون أن تستغرق عودة تدفق النفط إلى طبيعته عبر المضيق شهوراً، ريثما يتم إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة.

صعود الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، إذ أدى التفاؤل إزاء إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، مما خفف من حدة التوقعات المتعلقة بالتضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 4560.62 دولارا للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.91% إلى 4564.5 دولارا للأوقية.

وفي حين حذر دونالد ترمب من أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق مع إيران، يبدو أن المستثمرين يعتمدون بشكل أكبر على تصريحه يوم السبت بأن واشنطن وإيران قد "أنجزتا بشكل كبير" التفاوض على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم واترر قوله "رفع ترمب آمال السوق في التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأثرت هذه التوقعات سلبا على أسعار النفط، وبالتالي، أعطت الذهب دفعة مرحبا بها من منظور التضخم".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع البلاد "بطريقة أخرى".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل شراء الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم وإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع معدلات الفائدة عادة ما يؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى جاء أداؤها كالتالي:

صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.83% إلى 77.65 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين 2% إلى 1964.22 دولارا للأوقية.

زاد البلاديوم 2.1% إلى 1380.91 دولارا للأوقية.

ضغط الدولار

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل.

أمام الين، انخفض الدولار 0.17% إلى 158.93 ينا

في حين ارتفع اليورو 0.35% إلى 1.1644 دولار

صعد الجنيه الإسترليني 0.41% إلى 1.3485 دولار.

زاد الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.7166 دولار

كسب الدولار النيوزيلندي 0.32% إلى 0.5869 دولار.

والعديد من الأسواق العالمية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلات، مما أدى إلى انخفاض السيولة على نطاق واسع.

ونقلت رويترز عن محللين لدى "ويستباك" قولهم في مذكرة بحثية "هناك مؤشرات مبكرة على أن معنويات المخاطرة تتلقى دعما، إذ كشفت التداولات في سيدني عن موجة بيع واسعة النطاق للدولار الأمريكي، مما عاد بالفائدة على العملات التي ترتبط بشكل أكبر بمعنويات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي".

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، 0.20% خلال تداولات اليوم إلى 99.04 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ 18 مايو/أيار.

وساد تفاؤل حذر في الأسواق بأن اتفاقا سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف. ونقلت رويترز عن رئيس قطاع الأبحاث لدى "بيبرستون غروب" في ملبورن كريس ويستون قوله "الأسواق مهيأة للتحلي بالصبر بشكل لا يصدق في انتظار تحقيق اختراق ملموس، لكن السيناريو الأساسي للتوصل إلى اتفاق لا يزال قائما، إذ أدت الأخبار الواردة مطلع الأسبوع لمزيد من القناعة، حتى لو ظل التوقيت غير واضح".

