وقّع صندوق قطر للتنمية 16 اتفاقية إستراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال (526.6 مليون دولار)، لدعم مجموعة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية لأكثر من 17 مليون مستفيد حول العالم.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم اليوم الثلاثاء في الدوحة، واعتبره الصندوق، في بيان، محطة مهمة في جهود الدولة العالمية لتعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الإنسانية والشراكات الوطنية الدولية.

وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، و مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية ونائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق، وشخصيات أخرى.

وقالت مريم بنت علي بن ناصر المسند: "ما تقوم به دولة قطر اليوم من خلال صندوق قطر للتنمية ليس مجرد التزام دولي، بل هو انعكاس لقيمنا الإنسانية العميقة".

وأضافت "نحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وهذه الاتفاقيات تمثل خطوة ملموسة نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدلا، وتغيير حياة الملايين نحو الأفضل".

وتابعت "قطر ستظل شريكا فاعلا في مسيرة التنمية العالمية، واضعة الإنسان في صميم أولوياتها".

١٧ مليون إنسان حول العالم هم اليوم أكثر أماناً واستقراراً، بفضل شراكات صندوق قطر للتنمية التي أُبرمت اليوم عبر 16 اتفاق تعاون مشترك .

ما نقوم به ليس دعماً مؤقتاً، بل إيمان راسخ بأن بناء الإنسان هو أساس بناء المجتمعات.

من #الدوحة إلى العالم، ستبقى قطر شريكًا في التغيير نحو الأفضل.… pic.twitter.com/274R2BHYIl — مريم بنت علي المسند (@MANAlMisned) July 22, 2025

ووقّع الصندوق مع شركاء محليين ومذكرات تفاهم مع عدد من الحكومات:

قطر الخيرية

وقع الصندوق مع قطر الخيرية 4 اتفاقيات تستهدف نحو 1.3 مليون مستفيد، تشمل التالي:

اتفاقية منحة للمساعدات الطارئة بعد أزمة الفيضانات في النيجر.

اتفاقية منحة لدعم خدمات الرعاية الصحية في مستشفى باب الهوى في سوريا.

منحة للاجئي الروهينغا في ماليزيا.

اتفاقية لمشروع الاستجابة الأولية للحالات الطارئة في شمال سوريا.

إعلان

مؤسسة التعليم فوق الجميع

وقّع الصندوق مع مؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقيتين تستهدف أكثر من 15 مليون مستفيد من الأطفال والشباب، تشمل اتفاقية إطارية إستراتيجية واتفاقية منحة لدعم برنامج المنح الدراسية للطلاب الأفغان.

الهلال الأحمر القطري

وقع الصندوق مع الهلال الأحمر القطري 6 اتفاقيات تستهدف أكثر من 294 ألفا و487 مستفيدا تشمل التالي:

منحة الدعم الطارئ للمرحلة الجديدة للخوذ البيضاء في سوريا.

اتفاقية مشروع لدعم مركز القلب في مستشفى إنديرا غاندي للأطفال في العاصمة الأفغانية، كابل.

اتفاقية منحة لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.

اتفاقية منحة لدعم توسعة ملعب الأطفال في العيادات القطرية في مخيم الزعتري في الأردن.

اتفاقية منحة لمشروع "القافلة الخيّرة" للأطفال والكبار في غيانا.

اتفاقية منحة للإغاثة الطارئة بعد كارثة الحريق في السوق المركزي المحلي في منطقة غابو في غينيا-بيساو لدعم الأفراد المتضررين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وقع الصندوق اتفاقية لاستضافة الجامعة الأميركية في أفغانستان مؤقتا في قطر، بالتعاون مع مؤسسة قطر تستهدف نحو 73 طالبا.

مذكرات التفاهم الحكومية

وقع صندوق قطر للتنمية مذكرات التفاهم الآتية:

مذكرة بشأن إعادة تأهيل شبكة المياه في 3 بلديات مع البوسنة والهرسك تستهدف نحو 6 آلاف مستفيد.

مذكرة مع حكومة رواندا لدعم برنامج "لا طفل خارج المدرسة" الوطني تستهدف 177 ألفا و119 طفلا.

مذكرة تفاهم بالشراكة مع وزارة الزراعة والأمن الغذائي بشأن مبادرة "ننمو" في أفريقيا في سيراليون تستهدف 530 ألفا و152 مستفيدا.

وحسب بيان الصندوق، تتسق الجولة الأخيرة من الاتفاقيات مع التزام الصندوق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، كما تعكس التزام الدولة بمشاركة خبرتها التنموية الناجحة مع المجتمعات الأكثر حاجة في مختلف أنحاء العالم.