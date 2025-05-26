الذهب يتراجع والنفط يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم على أوروبا

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءا من أول يونيو/حزيران، في حين فقدت أسعار النفط مكاسبها الصباحية وسط تعاملات محدودة إثر عطلة أميركية وذلك مع ترقب زيادة تحالف أوبك بلس الإنتاج الأسبوع المقبل في قرار منتظر.

وفي أحدث التعاملات، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3337.85 دولارا للأوقية (الأونصة).

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.82% إلى 3338.20 دولارا.

وقال المحلل لدى "يو.بي.إس" جيوفاني ستونوفو "يمكنني وصف تعاملات اليوم بأنها محدودة النطاق"، عازيا الانخفاض الطفيف في الأسعار إلى قرار ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "في ظل عطلة يوم الذكرى بالولايات المتحدة، من المرجح أن يكون النشاط أقل اليوم". ويوم الذكرى (Memorial Day) هو يوم لتكريم الجنود الأميركيين الذي قتلوا خلال خدمتهم العسكرية، يكون عطلة رسمية وتُوافق الاثنين الأخير من شهر مايو/أيار كل عام.

وعاد ترامب أمس الأحد للموعد النهائي المقرر له 9 يوليو/تموز لإتاحة الفرصة للمحادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وسجلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها في 6 أسابيع بعد أن جدد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، وقوله إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي هاتف آيفون يباع في الولايات المتحدة غير مصنوع بداخلها.

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وفي سوق العملات، نزل اليوم مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في قرابة شهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وقال ستونوفو "ما زلنا نتوقع ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة، ونتوقع أن يقترب الذهب من جديد إلى مستوى 3500 دولار للأوقية".

في غضون ذلك، رفع سيتي غروب أمس السعر المستهدف للذهب لفترة تصل إلى 3 أشهر إلى 3500 دولار للأوقية، من 3150 دولارا كان يتوقعها في 12 مايو/أيار، في ظل سياسات الرسوم الجمركية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية، ويتوقع البنك ألا تخرج أسعار الذهب عن نطاق يراوح من 3100 إلى 3500 دولار للأوقية.

النفط

وفي سوق النفط اليوم، ارتفعت أسعار الخام خلال تعاملاتها الصباحية وسط تعاملات محدودة مع توقف التداولات في الولايات المتحدة خلال عطلة يوم الذكرى، وذلك مع ترقب زيادة تحالف أوبك الإنتاج الأسبوع المقبل في قرار منتظر.

وارتفعت أسعار النفط المبكرة بعدما مدد ترامب مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي مما أسهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية محتملة على التكتل ربما تؤثر على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 65.17 دولارا للبرميل، وزاد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا بما يعادل 0.5% ليصل إلى 61.86 دولارا للبرميل.

ويعقد تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، اجتماعات الأسبوع المقبل من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو/تموز.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن المجموعة قد تلغي باقي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لأشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران.

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دعم

وقال المحلل لدى بنك "يو.بي.إس" جيوفاني ستونوفو إن أسعار النفط الخام تلقت دعما معقولا في بداية اليوم من قرار ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي ومن تعليقاته حول فرض عقوبات محتملة على روسيا.

ورجّح أن تحدّ عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة اليوم الاثنين من حجم التداولات في سوق النفط.

وتلقى الخام دفعة من تراجع التوقعات بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى قيام المشترين الأميركيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة تمتد 3 أيام مع حلول يوم الذكرى.

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز أن الشركات الأميركية قلصت عدد منصات التنقيب عن النفط بواقع 8 منصات إلى 465 في الأسبوع الماضي، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.