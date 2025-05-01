ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل المصرف المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و750 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و800 ليرة كما زاد عند البيع إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفا و900 مسجّلة مساء أمس.

ارتفع سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 12 ألفا و50 ليرة من 12 ألفا و100 ليرة عند الشراء كما زاد إلى 12 ألفا و150 ليرة عند البيع من 12 ألفا و200 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 1الفا و120 ليرة عند البيع وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

مبادرة قطرية سعودية : أعلنت كلٌّ من قطر والسعودية عن نيتها تسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدًا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

: أعلنت كلٌّ من قطر والسعودية عن نيتها تسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدًا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام. تخفيف العقوبات البريطانية : رفعت المملكة المتحدة، الخميس الماضي، تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية، من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية، من قوائم العقوبات.

: رفعت المملكة المتحدة، الخميس الماضي، تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية، من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية، من قوائم العقوبات. مراجعة أوروبية للعقوبات : يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.

: يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. تخفيف مؤقت للعقوبات الأميركية : قامت الولايات المتحدة بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية، حتى عبر مصرف سوريا المركزي.

: قامت الولايات المتحدة بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية، حتى عبر مصرف سوريا المركزي. عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي : أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تعيين "رون فان رودن" كرئيس أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.

: أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تعيين "رون فان رودن" كرئيس أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما. تعديل سعر الصرف الرسمي : رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.

: رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي. مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف: سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، ما يتيح مجالاً أوسع للحركة في السوق.