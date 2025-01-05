الليرة السورية ترتفع أمام الدولار اليوم الأحد

ارتفعت الليرة السورية اليوم إلى مستوى 13 ألفا مقابل الدولار للشراء من 13 ألفا و500 مسجّلة منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين تحسن سعر البيع وبلغ 13 ألفا و130 ارتفاعا من 13 ألفا و635 دولارا، وفق بيانات مصرف سوريا المركزي.

وفي السوق الموازية:

بلغ النطاق السعري في دمشق وحلب 12 ألفا و700 للشراء من 13 ألفا مقابل الدولار الواحد المسجلة في الإغلاق السابق، و12 ألفا و900 للبيع من نطاق بين 12 ألفا و900 و13 ألف ليرة.

وفي إدلب بلغ سعر الشراء 12 ألفا و700 ليرة مقابل الدولار من مستوى 12 ألفا و900 في الإغلاق السابق، في حين استقر سعر البيع عند 12 ألفا و900.

وفي الحسكة تراجع الدولار إلى 12 ألفا و300 ليرة للشراء من مستوى 12 ألفا و550 مسجلة في الإغلاق السابق، بينما استقر سعر البيع عند 12 ألفا و500 ليرة سورية.

عوامل تحسن أداء الليرة

وكان وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان تحدث للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

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وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.