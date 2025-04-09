الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84% وواشنطن ترد

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ على عشرات الشركاء التجاريين اليوم الأربعاء، وتبلغ نسبتها 104% على واردات المنتجات الصينية.

وعارضت بكين باستمرار رفع الرسوم الجمركية وقالت اليوم الأربعاء إنها ستتخذ خطوات "حازمة وقوية" لحماية مصالحها.

وقالت وزارة التجارة الصينية لاحقا في بيان إن "نسبة الرسوم الجمركية الإضافية" سيتم "رفعها من 34% إلى 84%" اعتبارا من الخميس الساعة 12:1 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش).

تراكم الأخطاء

وأضافت الوزارة أن "تصعيد التعريفات الجمركية ضد الصين من قبل الولايات المتحدة يؤدي فقط إلى تراكم الأخطاء فوق الأخطاء وينتهك بشدة حقوق الصين ومصالحها المشروعة".

وشددت على أن إجراءات واشنطن "تلحق ضررا خطيرا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد".

وتعليقا على التطورات، قال كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول تشيوي تشانغ إن الصين "أرسلت اليوم إشارة واضحة مفادها أن الحكومة ستلتزم بموقفها بشأن السياسات التجارية".

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وتابع تشانغ "لا أتوقع مخرجا سريعا وسهلا من النزاع التجاري الحالي"، مضيفا أن "الأضرار على الاقتصادين ستصبح واضحة قريبا".

في بيان منفصل اليوم، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستدرج 6 شركات أميركية للذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء، من بينها شركتا "شيلد إيه آي إنك." و"سييرا نيفادا كورب".

وجاء في البيان أن الشركات إما باعت أسلحة إلى تايوان وإما تعاونت في "التكنولوجيا العسكرية" مع الجزيرة.

خيار خاسر

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم إن تحرك الصين لفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 84% ضد الولايات المتحدة أمر مؤسف وخيار خاسر.

وذكر بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "أعتقد أن عدم رغبة الصينيين فعليا في الحضور والتفاوض أمر مؤسف لأنهم أسوأ المخالفين في المنظومة التجارية العالمية".

وحث ترامب اليوم الشركات على بدء الانتقال فورا إلى الولايات المتحدة لتنجب الخضوع للتعريفات الجمركية، بعد ساعات من دخول رسوم جديدة فرضها حيز التنفيذ.

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "هذا وقت رائع لنقل شركتكم إلى الولايات المتحدة الأميركية، مثل آبل، وكما تفعل (شركات) أخرى بأعداد قياسية، متعهدا بأن يكون ذلك مع "صفر تعرفات… ومن دون تأخيرات بيئية"، وتابع "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن".