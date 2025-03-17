ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين ظل السعر ثابتا في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9950 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و50 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما ارتفع إلى 10 آلاف و100 ليرة من 10 آلاف و200 ليرة عند البيع.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 10 آلاف و350 ليرة من 10 آلاف و400 عند الشراء، وإلى 10 آلاف و500 ليرة من 10 آلاف و550 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة اليوم الاثنين.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة

خطط كندا التي أعلنتها الأسبوع الماضي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذف بريطانيا خلال الشهر الجاري 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام للدولة السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.

انخفض عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.