هل يعود ميسي مجددا إلى برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قد يغادر إنتر ميامي في ديسمبر/كانون الأول المقبل للاستعداد لكأس العالم المقبلة، وأن وجهته الأكثر احتمالا ستكون برشلونة.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، لكن أحدث التقارير في الأرجنتين تشير إلى احتمال رحيله في يناير/كانون الثاني المقبل للعب في الأشهر الستة الأخيرة قبل كأس العالم بالولايات المتحدة في دوري أكثر تنافسية.

ويدرس الدوري الأميركي لكرة القدم -الذي يمتد جدول مبارياته من الشتاء إلى الخريف- تعديل مواعيده ليتوافق مع التقويم الدولي لكرة القدم، أي نفس التقويم الأوروبي، لكن هذا التغيير لن يحدث قبل عام 2027.

وفي أفضل الأحوال سينتهي موسم إنتر ميامي في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل عند إقامة نهائي التصفيات، ولن يبدأ الموسم المقبل حتى نهاية فبراير/شباط.

ميسي يفكر في العودة إلى أوروبا

ووفقا لتقارير صحفية، يفكر "البولغا" في العودة إلى أوروبا أو أميركا الجنوبية للتحضير على أفضل وجه لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويهدف هذا الخيار الإستراتيجي إلى استعادة وتيرة المنافسة العالية.

وكشف الصحفي إستيبان إيدول من شبكة "إيه إس بي إن" أن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي توقفت يوم الاثنين.

وتزايدت الشائعات بأن "البرغوث" قد يعود مجددا إلى برشلونة بعد أن فشلت جهود تجديد عقده في 2021 بعقد يمتد لمدة 6 أشهر فقط حتى نهاية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن ميسي لا يزال ينتظر مباراة وداعية في كامب نو.

وكان الدولي الأرجنتيني صرح في مقابلة مع "سمبليمنتي فوتبول" قبل بضعة أشهر قائلا "كنت أنوي العودة، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

ولم يُخفِ ليو -الذي لا يزال ينتظر مباراة وداعه- أبدا حبه لمدينة برشلونة حيث ينوي العيش بعد اعتزاله.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة الثانية المحتملة لليو هي نيولز أولد بويز النادي الأرجنتيني الذي نشأ فيه قبل انضمامه إلى برشلونة.

وإلى جانب ذلك ووفقا لبعض التقارير، يدرس ميسي خيار الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى في الدوري الإنجليزي مطلع عام 2026، بهدف خوض مباريات عالية المستوى للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية قبل المونديال.