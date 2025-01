ميسي يقرر العودة إلى برشلونة

يعتزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي العودة إلى ناديه الأم برشلونة بعد انتهاء عقده الحالي مع الفريق الأميركي.

ووصل ميسي إلى إنتر ميامي في صيف عام 2023 بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقّع معه عقدا يمتد لعامين ونصف.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي نهاية العام الجاري، لذا ازدادت التكهنات بشأن مستقبله، ففي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون تمديد عقده مع الفريق الأميركي أكد موقع "وورد سوكر توك" أن "البرغوث" لديه قرار وصفته بـ"التاريخي والعاطفي" في آن واحد.

ونقل الموقع عن شخصية مقربة من عائلة ميسي -وهي إعلامية أرجنتينية تدعى يانينا لاتوري- قولها إن أفضل لاعب في العالم 8 مرات قد اتخذ قراره بالفعل بشأن وجهته التالية، وهو العودة إلى برشلونة.

وسألت لاتوري ميسي "السعيد" في ميامي عن بقائه مع الفريق بعد انتهاء عقده فأجابها "لا، سأعود إلى برشلونة، مكاني هناك".

ولم يُعرف على وجه التحديد المهمة التي يتطلع إليها ميسي في برشلونة في حال عودته، إن كانت إكمال مسيرته كلاعب أو تقلد منصب آخر في حال اعتزاله قبل ذلك.

ويحمل هذا القرار بعدا عاطفيا عميقا بالنسبة لميسي على اعتبار أنه قضى أكثر من عقدين في النادي الكتالوني، إذ التحق بأكاديمية لاماسيا وهو بعمر 13 عاما، وتدرج فيه حتى الفريق الأول، ثم أصبح الهداف التاريخي للنادي وقاده إلى تحقيق الكثير من البطولات.

