إنتر ميامي يفاوض ميسي لتمديد عقده

تحيط ضجة كبيرة بمفاوضات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لتمديد عقده الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام الجاري وسط اهتمام أندية أوروبية وسعودية بالتعاقد معه.

وارتبط اسم الأسطورة الأرجنتينية بالعديد من الأندية الأوروبية والسعودية إلى جانب نيولز أولد بويز.

مبدئيًا، ليو ميسي وعائلته سعداء في ميامي، وهناك حافز يدفع اللاعب للانضمام إلى ملكية النادي. علاوة على ذلك، يُعدّ الدولي الأرجنتيني لاعب الامتياز في إنتر ميامي.

اختير مؤخرًا رجل الشهر مجددًا. وهو يعيش في بيئة مثالية للوصول إلى قمة مستواه قبل نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه الذي أحرزه في قطر بقيادة ليونيل سكالوني.

وتجري الآن مفاوضات بين الطرفين لتمديد عقده الذي سيتطلب ترقية بعد عقده الأول مع إنتر ميامي، وللتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الموسم والراتب. ومع ذلك، يثق الطرفان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مُرضٍ قبل نهاية العام عند انتهاء عقده الحالي.

تفاصيل رئيسية للمفاوضات الجارية

اهتمام متبادل: أكدت مصادر مقربة من إنتر ميامي، بما في ذلك مسؤولو النادي، أن كلاً من ميسي والنادي حريصان على تمديد إقامته. وهما يتخذان بنشاط "الخطوات اللازمة بالعقلية الصحيحة لتحقيق ذلك".

أكدت مصادر مقربة من إنتر ميامي، بما في ذلك مسؤولو النادي، أن كلاً من ميسي والنادي حريصان على تمديد إقامته. وهما يتخذان بنشاط "الخطوات اللازمة بالعقلية الصحيحة لتحقيق ذلك". العقد الحالي: يمتد عقد ميسي الأولي، الذي وقعه في عام 2023، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويتضمن خيارًا للتمديد لمدة 12 شهرًا، والذي لم يتم تفعيله رسميا بعد.

يمتد عقد ميسي الأولي، الذي وقعه في عام 2023، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويتضمن خيارًا للتمديد لمدة 12 شهرًا، والذي لم يتم تفعيله رسميا بعد. رؤية مستقبلية: صرح خورخي ماس، الشريك المالك لإنتر ميامي، علنًا عن رغبته في رؤية ميسي يلعب في ملعب النادي الجديد فريدوم بارك، الذي من المقرر افتتاحه في ربيع 2026. وهذا يتماشى مع التمديد المحتمل للعقد حتى عام 2026.

صرح خورخي ماس، الشريك المالك لإنتر ميامي، علنًا عن رغبته في رؤية ميسي يلعب في ملعب النادي الجديد فريدوم بارك، الذي من المقرر افتتاحه في ربيع 2026. وهذا يتماشى مع التمديد المحتمل للعقد حتى عام 2026. كأس العالم 2026: بقاء ميسي لاعبًا نشطا في الدوري الأميركي لكرة القدم "إم إل إس" (MLS) خلال بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة مناصفة مع كنذا والمكسيك، سيكون دفعة تجارية ورياضية هائلة للدوري والنادي. ويعتبر هذا على نطاق واسع عاملًا رئيسيا في محادثات التمديد.

بقاء ميسي لاعبًا نشطا في الدوري الأميركي لكرة القدم "إم إل إس" (MLS) خلال بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة مناصفة مع كنذا والمكسيك، سيكون دفعة تجارية ورياضية هائلة للدوري والنادي. ويعتبر هذا على نطاق واسع عاملًا رئيسيا في محادثات التمديد. شائعات وتكذيب: بينما كانت هناك شائعات عن اهتمام أندية سعودية، وخاصة الهلال، فقد فند صحفيون موثوقون مثل غيلم بالاج هذه التقارير، مؤكدين أن إنتر ميامي وميسي يجريان محادثات مستمرة للتجديد.

بينما كانت هناك شائعات عن اهتمام أندية سعودية، وخاصة الهلال، فقد فند صحفيون موثوقون مثل غيلم بالاج هذه التقارير، مؤكدين أن إنتر ميامي وميسي يجريان محادثات مستمرة للتجديد. محادثات "متوقفة مؤقتًا": أشارت بعض التقارير إلى أن المفاوضات قد "توقفت مؤقتًا" بسبب "تفاصيل وشروط" غير محددة. ومع ذلك، فإن الشعور العام من المصادر الموثوقة هو أن الجانبين لا يزالان متفائلين بالتوصل إلى اتفاق.

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كان لوصول ميسي تأثير كبير على إنتر ميامي والدوري الأميركي لكرة القدم ككل، سواء داخل الملعب أو خارجه. وقد ساعد النادي على الفوز بكأس الدوريات 2023 ودرع المشجعين 2024.

ويعتبر وجوده المستمر أمرًا حيويا لنمو وجاذبية الدوري الأميركي لكرة القدم عالميًا، ولطموحات إنتر ميامي للفوز بالألقاب.