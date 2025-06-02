ديمبيلي يرفع كأس دوري أبطال أوروبا في ملعب رولان غاروس

رفع عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين كأس دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وسار ديمبيلي وهو يرتدي نظارته الشمسية على أرضية ملعب فيليب شاترييه الرملية المشمسة، وأثناء رفع الكأس عاليا، هتف "هنا باريس"… إحدى الهتافات المفضلة لجماهير باريس سان جيرمان، وشارك بعض الحضور في ترديد هذه العبارة لفترة وجيزة.

ولعب ديمبيلي دورا محوريا في تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عبر الفوز الكاسح على إنتر ميلان الإيطالي 5-صفر في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في ميونخ السبت الماضي، وصنع هدفا لزميله الشاب ديزيري دوي في النهائي.

وبعد مغادرة ديمبيلي أرض الملعب، حضر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج بـ24 لقبا في بطولات الجراند سلام، من أجل مواجهة البريطاني كاميرون نوري في الدور الرابع لرولان غاروس.

وكان ناصر الخليفي (51 عاما) حاضرا في المدرجات باعتباره لاعب تنس محترفا سابقا، وهو رئيس نادي سان جيرمان.

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وخاض الخليفي مباراتين في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، من بينها الخسارة أمام توماس موستر بطل فرنسا المفتوحة في 1995، كما شارك مع بلاده قطر في كأس ديفيز.