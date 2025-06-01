أبرز ما قاله الفائزون والخاسرون وماكرون ومبابي بعد تتويج سان جيرمان بأبطال أوروبا

نستعرض أبرز ما قيل بعد تتويج باريس سان جرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي 5-صفر السبت في المباراة النهائية في ميونخ.

المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي: "كان صنع التاريخ هدفنا منذ بداية الموسم الماضي. شعرت بهذا الارتباط مع اللاعبين والجماهير، كان قويا جدا، ورأيناه طوال الموسم. من الصعب جدا لعب مباراة سهلة مثل هذه، لقد تمكنا من إدارة التوتر والإثارة بأفضل طريقة. حان وقت الاحتفال".

قائد باريس سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس: "لم أعد أملك القوة، بذلتُ كل ما في وسعي. تمنيت هذا بشدة. لقد عانينا، لقد مر 12 عاما. هذا يظهر قيمة النادي، والرغبة التي يمتلكها. انظروا إلى كل من هنا ومن في بارك دي برانس! طاقتكم هي التي منحتنا ما حققناه اليوم. أود فقط أن أشكركم وأحبكم. أنا مغرم بهذا الفريق، بما يقدمونه على أرض الملعب، لديهم فلسفة حقيقية. أعتقد أن الجماهير فخورة. استمتعوا يا رفاق! أحبكم. سنكون معا غدا. إنها (الكأس) لنا، وسنعيدها إلى الديار".

لاعب الوسط البرتغالي لباريس سان جيرمان فيتينيا: "هذا الفوز يعني الكثير. إنه حلمي، حلمنا. إنه أمر مذهل. النتيجة ليست سحرا. أنا سعيد لأننا حققناها بهذه الطريقة، والآن سأحتفل".

جناح سان جيرمان ديزيريه دوي صانع الهدف الاول ومسجل الثاني والثالث: "لا أجد الكلمات المناسبة. شكرا لبارك دي برانس (ملعب باريس سان جيرمان)، شكرا باريس. لقد أصبح الحلم حقيقة. إنه أمر رائع. إنه فقط أمر مذهل، أنا سعيد جدا".

جناح سان جيرمان الدولي عثمان ديمبيلي: "كانت المباراة النهائية استثنائية، وكان مشوارنا استثنائيا أيضا، حتى وإن كان صعبا في البداية. اكتسبنا زخما، وأعتقد أننا استحققنا هذا الفوز".

مبابي وماكرون

المهاجم السابق لباريس سان جيرمان والحالي لريال مدريد الإسباني كيليان مبابي: "أخيرا، جاء اليوم المنتظر. نصر يجسد روح النادي بأكمله. تهانينا لباريس سان جيرمان".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيستقبل أبطال أوروبا في قصر الإليزيه اليوم الأحد: "بطل يا أخي!. يوم مجيد لباريس سان جيرمان! برافو، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا الليلة. يمثّل هذا النجاح مرحلة تاريخية لكرة القدم الفرنسية على الساحة الأوروبية، ويتوّج التزام ناد بأكمله وجماهيره".

« Champion mon frère ! »

Jour de gloire pour le PSG !

Bravo, nous sommes tous fiers.

Paris, capitale de l’Europe ce soir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2025

ماذا قال الخاسرون؟

حارس مرمى إنتر الدولي السويسري يان سومر: "بالطبع نشعر بخيبة أمل لا تصدق، لكن علينا أن نقولها بوضوح: باريس سان جيرمان فاز بجدارة اليوم. علينا أن نتقبل الأمر. إنه مؤلم. مؤلم جدا، لقد كانت فرصة كبيرة للفوز بلقب عظيم. لكنني فخور جدا بالفريق. لقد قدمنا موسما رائعا في دوري أبطال أوروبا".

مدرب إنتر، سيموني إنزاغي: "كان ينبغي أن نلعب بشكل أفضل، أنا أولا وقبل كل شيء. واجهنا فريقا أفضل منا، واستحق الفوز في هذه المباراة النهائية، في دوري أبطال أوروبا. باريس سان جيرمان فريق أفضل منا نظريا، كنا بحاجة للعب بشكل أفضل بكثير، لكننا لم ننجح في ذلك".

وأضاف بدأنا بشكل سيئ باستقبال الهدف الأول، ولم نتمكن من العودة إلى أجواء المباراة، كانت المسافة بين الخطوط كبيرة جدا، واستقبلنا أهدافا لم نستقبلها من قبل هذا الموسم. لكن لا يجب أن ننسى كل ما حققناه هذا الموسم (…) نحن نشعر بخيبة أمل وغاضبون، لكن يجب أن أهنئ فريقي على موسمه".

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وبسؤاله عن مستقبله، حيث يرغب نادي الهلال السعودي في التعاقد معه بعقد لمدة عامين مقابل 50 مليون يورو، أشار إلى أنه "سيناقش الأمر مع إدارته في الأيام المقبلة".

لاعب وسط إنتر الدولي نيكولو باريلا: "باريس سان جيرمان تفوق علينا، كانوا أقوى منا في كل المجالات، استحقوا هذا الفوز، أرادوه أكثر منا، كانوا أكثر تصميما، كانوا أفضل من الناحية التكتيكية. هذا يفسد مسيرتنا الرائعة، لأننا نتذكر فقط المباراة الأخيرة والانتصارات والألقاب، ولكن لم يكن هناك فارق خمسة أهداف بين الفريقين".

قائد إنتر، الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "علينا أن نهنئ باريس سان جيرمان على أدائه الرائع في النهائي. علينا النهوض والمضي قدما. لقد بذلنا قصارى جهدنا، وهذا مؤلم جدا، لكن يمكننا أن نفخر بأنفسنا".