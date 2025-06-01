شاهد.. حكيمي يتوج موسمه الاستثنائي باللقب الأوروبي الثاني في مسيرته

ترجم المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي موسمه الاستثنائي مع فريقه باريس سان جيرمان بمساهمته الفعالة بإحراز اللقب الأول في تاريخه على حساب فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي (5-0) السبت في المباراة النهائية في ميونخ، فعانق الكأس ذات الأذنين الطويلتين للمرة الثانية في مشواره الاحترافي.

تربص حكيمي الذي توج باللقب مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني موسم 2017-2018، مثل الثعلب داخل المنطقة وافتتح التسجيل لصالح سان جيرمان مستغلا تمريرة من لمسة واحدة بين الجورجي كفاراتسخيليا، والإسباني فابيان رويس، والبرتغالي فيتينيا وديزيريه دويه، مما ترك دفاع إنتر بالكامل وحارس المرمى السويسري يان سومر في حيرة من أمرهما.

في ملعب أليانتس أرينا المشتعل في ميونخ، رفض حكيمي الاحتفال بهدفه احتراما لـ18 ألف مشجع لإنتر كانوا حاضرين على بعد أمتار قليلة، وهو الذي لعب للنيراتسوري لموسم واحد، من صيف 2020 إلى صيف 2021، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان.

وهذا هو الهدف التاسع الذي ساهم به هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متفوقا على مهاجمي ريال مدريد زميله السابق في سان جيرمان كيليان مبابي والنرويجي العملاق إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي (8 لكل منهما) واللذين توقف مشوارهما مع فريقيهما في ثمن النهائي والملحق المؤهل الى ثمن النهائي تواليا.

بعد أن كان حكيمي عنصرا أساسيا في دفاع سان جيرمان لمواسم عدة، اكتسب هذا العام بعدا آخر وأصبح لا غنى عنه في صفوفه.

وقال مدربه السابق كريستوف غالتييه قبل المباراة النهائية لإذاعة "هنا، باريس إيل دو فرانس": "بفضل لعبه الجماعي والمؤهلات الفردية لأشرف على الجهة اليمنى، فهو اليوم، في نظري، بالتأكيد أفضل ظهير أيمن في العالم"، معترفا بأن أسلوب لعب باريس سان جيرمان عندما كان على رأس إدارته الفنية (موسم 2022-2023) لم يكن يساعده كثيرا، لأنه كان يركز كثيرا على الجهة اليسرى".

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فاز حكيمي بجائزة مارك فيفيان فوي التي تمنح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي من خلال تصويت لجنة تحكيم مكونة من 100 شخص اختارتهم إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24، وهو مرشح بوضوح للفوز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في القارة السمراء هذا العام، وهو ما سيكون الأول للاعب دفاعي منذ لاعب الوسط المدافع الدولي العاجي يايا توريه (2014).

أشرف حكيمي مدافع عصري

وأضاف حكيمي "حظيت بتدريب من مدربين ممتازين طوال مسيرتي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب. (الإسباني) لويس إنريكي يُقدم لي مستوى لعب لم أتخيله من قبل. أستطيع أن أكون لاعبا متكاملا، وهذا ما ساعدني على تحقيقه"، هذا ما قاله قائد المنتخب المغربي في مؤتمر صحفي في أوائل مايو/أيار الماضي.

يتميز حكيمي، الظهير العصري المحض، بمساهمته الهجومية الكبيرة، حيث يضاعف انطلاقاته نحو الهجوم ليفرض تفوقا في عدد المهاجمين بفريقه في الهجمات المنسقة أو المرتدة.

في الشوط الأول للمباراة النهائية اليوم السبت، جعل الأمور صعبة على نظيره في ميلان الظهير الأيسر الدولي فيديريكو ديماركو، وبعد مرور ساعة من اللعب بقليل، بدأ هجمة مرتدة سريعة مع عثمان ديمبلي، وأهدر فرصة التسجيل الثنائية بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت بقدم المدافع المخضرم فرانتشيسكو أتشيربي وتغير اتجاهها في اللحظة الأخيرة.

وصرّح حكيمي الشهر الماضي "أنا سعيد جدا بموسمي، وهو من أفضل مواسمي. لقد نضجت كرويا وشخصيا، وأصبحت أكثر ثقة بنفسي، وأشعر بنضج أكبر. ومع الخبرة التي اكتسبتها، أشعر بتحسن. لا يزال بإمكاني التحسن، هذا هو هدفي".

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بعد خيبة أمله عقب الخروج من نصف نهائي مونديال قطر 2022 عندما ساهم أيضا في الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، (خسر أمام فرنسا)، ها هو اليوم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في سن الـ26 عاما.

يمثل حكيمي، القائد الثاني في صفوف باريس سان جيرمان مع حارس المرمى الإيطالي دوناروما وبريسنل كيمبيمبي، مستقبل باريس سان جيرمان، والدليل على أهميته بالنسبة لمسؤولي النادي، مدد اللاعب عقده في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 3 مواسم حتى عام 2029، بعدما كان عقده سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2026.