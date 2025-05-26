شاهد.. استقبال حافل لأنشيلوتي بعد وصوله إلى البرازيل

حظي الإيطالي كارلو أنشيلوتي باستقبال حار بعد وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو لبدء مهمته الجديدة مدربا للمنتخب البرازيلي لكرة القدم حتى عام 2029.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن أنشيلوتي (65 عاما) وصل إلى البرازيل مساء الأحد (20:05 بالتوقيت المحلي)، أي بعد يوم تقريبا من آخر مباراة له مع ريال مدريد فريقه السابق.

Seja bem-vindo, Carlo Ancelotti! O Brasil já é sua casa. 💛🇧🇷 pic.twitter.com/C0OOV22TFu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025

وأكدت الشبكة البرازيلية أن الرحلة الجوية لأنشيلوتي كانت الأكثر متابعة في العالم عبر منصة متخصصة، حيث تابع حوالي 15 ألف شخص هبوط الطائرة التي كانت تقلّ المدرب الجديد لمنتخب "السيليساو".

وبعد لحظات من هبوط طائرته دار حوار قصير بين أنشيلوتي ومدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد البرازيلي رودريغو كايتانو، ثم سار برفقة سامير شعود الرئيس الجديد للاتحاد.

وفور وصوله توّجه أنشيلوتي وعائلته إلى فندق بمنطقة بارا دا تيغوكا الواقعة غرب ريو دي جانيرو، حيث استقبله عدد من المشجعين بالألعاب النارية وبعروض موسيقية قصيرة.

Carlo Ancelotti ya llegó a Brasil. El primer entrenador extranjero en la historia de su selección. 🇧🇷🇮🇹 pic.twitter.com/eSPLlGvOH7 — MT2 (@madrid_total2) May 26, 2025

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من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" أن أنشيلوتي وصل إلى البرازيل برفقة جزء كبير من طاقمه الفني الذي رافقه على مدى 4 سنوات في ريال مدريد يتقدّمهم ابنه دافيدي الذي يرافقه مؤقتا في هذه التجربة الجديدة.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti arrives in Brazil as new head coach of the Seleçao… …in style. 🧢 pic.twitter.com/j0ytPC0faA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025

ومن المقرر أن يُعلن أنشيلوتي عن أول قائمة له مع منتخب البرازيل اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وسيظهر أنشيلوتي مع بطل العالم 5 مرات لأول مرة ضد الإكوادور يوم 5 يونيو/حزيران 2025 ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وبعدها بـ5 أيام ستواجه البرازيل نظيرتها باراغواي.

وقبل رحيله عن ريال مدريد، حظي أنشيلوتي بتكريم كبير من جماهير الفريق ومن الرئيس فلورنتينو بيريز، بناء على ما قدّمه من إنجازات للنادي الملكي.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد على فترتين (الأولى 2013-2015، الثانية 2021-2025)، قاد خلالهما الفريق إلى التتويج بـ15 لقبا ليصبح الإيطالي هو المدرب الأكثر تتويجا بتاريخ "الميرنغي".

الألقاب الـ15 التي حققها أنشيلوتي مع ريال مدريد:

الدوري الإسباني: مرتان.

كأس ملك إسبانيا: مرتان.

كأس السوبر الإسباني: مرتان.

دوري أبطال أوروبا: 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات.

كأس العالم للأندية: مرتان.

كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال": مرة واحدة.

ويعوّل منتخب البرازيلي كثيرا على أنشيلوتي ليقودهم للتتويج بكأس العالم المقبلة، بعد 24 عاما من آخر لقب حققه "السيليساو" وذلك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002.

ويحظى أنشيلوتي بدعم العديد من أساطير كرة القدم البرازيلية في تجربته الجديدة، من أبرزهم زيكو وكافو وكاكا ودونغا.