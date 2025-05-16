أنشيلوتي يستعين بلاعبه السابق في مهمته الجديدة مع منتخب البرازيل

بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مبكرا مرحلة تكوين جهازه المعاون في تجربته القادمة بمنتخب البرازيل، بعد الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة "سي إ إن" (CNN) البرازيلية أن أنشيلوتي تواصل بالفعل مع النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا ليكون جزءا من طاقمه الفني في منتخب "السامبا".

🚨CNN BRASIL: Ancelotti wants KAKA to be his assistant manager for the Seleção! 🇧🇷 pic.twitter.com/6Af70m9x10 — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 14, 2025

من جانبها أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن العلاقة بين الرجلين قوية للغاية، إذ سبق لكاكا أن لعب تحت قيادة أنشيلوتي في السابق.

وخاض كاكا 270 مباراة تحت إشراف أنشيلوتي أثناء وجودهما في ميلان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009.

وخلال هذه المباريات سجل كاكا 95 هدفا وقدّم لزملائه 77 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وتحت قيادة أنشيلوتي تُوج كاكا بدوري أبطال أوروبا موسم 2006-2007 وكذلك فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007.

من جهته شارك كاكا منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تمنى فيه التوفيق لأنشيلوتي في مهمته الجديدة.

إعلان

وكتب كاكا "مرحبا بك مستر كارلو أنشلوتي، أسأل الله أن يباركك وأن يمنحك التوفيق".

Seja muito bem vindo, Mister @MrAncelotti ! Que Deus abençoe https://t.co/zNhs5AGsOq — Kaka (@KAKA) May 12, 2025

يُذكر أن كاكا كان قد خضع لدورة في مجال التدريب لكرة القدم وحصل على الرخصة عام 2022 لكنه لم يعمل مدربا لأي فريق حتى الآن.

وترى الصحيفة الإسبانية أن وجود لاعب أسطوري يحظى باحترام الجميع في بلاده بقيمة كاكا في الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، من شأنه أن يسهّل عملية انسجام أنشيلوتي مع "راقصي السامبا".

وأثناء مسيرته الاحترافية كلاعب، دافع كاكا عن ألوان منتخب البرازيل في 92 مباراة دولية، سجل فيها 29 هدفا وصنع 23، وتُوج بـ3 ألقاب هي كأس العالم 2002 وكأس القارات 2005 و2009.

وتؤكد هذه التقارير في المقابل أن أنشيلوتي سينفصل أخيرا عن نجله دافيدي الذي عمل معه في ريال مدريد، حيث سيبدأ الأخير مسيرته الخاصة كمدرب وسط أنباء تشير إلى أن رينجرز الأسكتلندي سيكون وجهته المقبلة.