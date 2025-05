أنشيلوتي يستعين بلاعبه السابق في مهمته الجديدة مع منتخب البرازيل

بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مبكرا مرحلة تكوين جهازه المعاون في تجربته القادمة بمنتخب البرازيل، بعد الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة "سي إ إن" (CNN) البرازيلية أن أنشيلوتي تواصل بالفعل مع النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا ليكون جزءا من طاقمه الفني في منتخب "السامبا".

🚨CNN BRASIL:

Ancelotti wants KAKA to be his assistant manager for the Seleção! 🇧🇷 pic.twitter.com/6Af70m9x10

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 14, 2025