دموع ووداع مؤثر لمودريتش وأنشيلوتي في نهاية مشوارهما مع ريال مدريد

رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيولتي، ولاعب خط الوسط، لوكا مودريتش، عن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كأسطورتين، ومن الواضح أن الريال ترك بدوره أثرا لا يمحى في حياتهما أيضا.

وينتقل أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي، بعدما توج بلقبين للدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا، في ولايته الثانية، ليضمها للقب دوري الأبطال الذي توج به مع الفريق خلال ولايته الأولى في 2014.

وحصل أنشيلوتي على وداع خاص في ملعب سانتياغو برنابيو، عقب الفوز على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وهو الفوز الذي أنهى موسما مخيبا للآمال حيث لم يتوج فيه الفريق بأي لقب. ويتوقع على نطاق واسع أن يتولى تشابي ألونسو تدريب الفريق.

وتعرض أنشيلوتي (65 عاما) لانتقادات في بعض الأوساط حيث قيل إنه فقد تركيزه في الأسابيع الأخيرة أثناء تفاوضه على صفقة تدريب البرازيل، لكن بالأمس لم يكن هناك سوى الثناء له ومنه.

وقال لقناة ريال مدريد التليفزيونية "أشعر بسعادة غامرة وبالفخر. كانت فترة استثنائية.. ستكون ذكرى لا تنسى. أرحل وأنا أحمل في قلبي محبة الجماهير وفخر تدريب ناد عظيم لفترة طويلة، وأيضا بصفتي مشجعا لريال مدريد".

وتمكن برشلونة من التفوق على الريال هذا الموسم محليا وتوج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، فيما أنهى أرسنال حملة الريال في الدفاع عن لقبه بدوري الأبطال، ولكن أنشيلوتي قال إنه سيرحل ورأسه مرفوع.

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وقال "قضينا وقتا رائعا، ليس فقط بسبب البطولات، بل أيضا بسبب الأجواء التي استطعنا خلقها مع النادي والرئيس. ريال مدريد هو عائلة مختلفة عن باقي الأندية، لأنك تشعر بجو العائلة في كل مكان".

وسيمضي لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش قدما وهو يبلغ 39 عاما، وذلك بعد أن توج بـ4 ألقاب في الليغا و6 ألقاب بدوري أبطال أوروبا في رقم قياسي. وتأثر أيضا بالتكريم الذي حظي به داخل أرض الملعب.

وقال مودريتش إني "قلت من قبل إن أعظم كأس هو محبة وعشق جماهير ريال مدريد، ولا توجد كلمات تكفي لشكرهم.. في النهاية، المكان الذي بكيت فيه أقل كان على أرض الملعب. كان الأمر صعبا جدا في طريقي إلى الملعب وعندما دخلت غرفة الملابس".

وختم: "ممتن وسعيد لكل شيء حدث لي في 13 عاما -تقريبا- قضيتها مع ريال مدريد".