ميسي يقود إنتر ميامي لصدارة المجموعة الشرقية في الدوري الأميركي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا ليقود فريقه إنتر ميامي لتحقيق الفوز على فيلادلفيا يونيون 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل ميسي (37 عاما) هدفه بعد أقل من دقيقتين من مشاركته من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

واستلم ميسي تمريرة سريعة من لويس سواريز على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وهذا هو الهدف رقم 855 لميسي في 1088 مباراة لعبها في مسيرته، كما سجل 5 أهداف وصنع اثنين في 5 مباريات لعبها منذ بداية 2025 بقميص فريقه الأميركي.

وكان فريق ميامي تقدم في الشوط الأول في الدقيقة 23 عبر هدف سجله روبرت تايلور، حيث كان الفريق يبحث عن تفادي الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي مع بداية الموسم.

وتمكن دانيال جازداغ، مهاجم فيلادلفيا، من تعديل النتيجة في الشوط الثاني، ولكن هذا لم يكن كافيا لإيقاف إنتر ميامي من تحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه تم السماح لميسي باللعب بعد أن أجبرته إصابة في العضلة المقربة على التخلف عن مباراتين لتصفيات كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

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وسيواصل إنتر ميامي مسيرته في دوري أبطال كونكاكاف بمواجهة فريق "لوس أنجلوس" الأربعاء المقبل.