ميسي: الأرجنتين دائما في قمة التألق

هنأ ليونيل ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين على الفوز الساحق 4-1 على البرازيل فجر أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة غياب ميسي نجم منتخب "التانغو" لاستبعاده من قائمة الفريق خلال التوقف الدولي الجاري للإصابة.

وكان بطل النسخة الأخيرة من المونديال خاض المباراة التي أقيمت في مونتيفيديو ضد أوروغواي من دون نجمه ميسي، وعدد آخر من اللاعبين الأساسيين. وفاز فيها بهدف نظيف.

وكتب ميسي -عبر حسابه على إنستغرام- "داخل الملعب، وخارجه، أينما كان مع هذا المنتخب الوطني.. الأرجنتين دائما في قمة التألق".

وأضاف "تهانينا على المباراة الرائعة التي لعبتموها الليلة الماضية، وكذلك على الفوز على أوروغواي".

Lionel Messi congratulated Argentina for "always speaking with football" after their 4-1 win vs. Brazil 💙 pic.twitter.com/NqjjEmtX8N

