ميسي ورونالدو في فريق واحد بكأس العالم للأندية.. حلم الجماهير

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو حقيقة إمكانية ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي إلى جوار منافسه الأزلي ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وكانت تقارير بريطانية أشارت إلى أن رونالدو قد ينضم إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي الصيف القادم في صفقة مؤقتة، بهدف المشاركة مع الفريق في مونديال الأندية.

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لكن رومانو نفى هذه المعلومات بشدة وذلك في منشور شاركه لمتابعيه عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

وكتب رومانو "التقارير التي تحدثت حول لعب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معا في إنتر ميامي خلال كأس العالم للأندية غير صحيحة بنسبة 100% وبعيدة عن الحقيقة".

وأضاف "لا توجد أي اتصالات أو مفاوضات أو محادثات أو حتى فرص لحدوث ذلك، حيث نفت جميع الأطراف المعنية هذه التقارير القادمة من المملكة المتحدة".

وأتم رومانو "ميسي سيشارك بشكل طبيعي في كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي أما كريستيانو فليس في محادثات للانضمام إلى النادي المنافس في الدوري الأميركي".

وفجّرت شبكة "توك سبورت" البريطانية مفاجأة مدوية يوم الخميس الماضي حين أشارت إلى تطورات مذهلة قد تجعل من رونالدو وميسي زميلين في فريق واحد بعد سنوات من التنافس الشديد بينهما.

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وعلمت أن رونالدو قد يغادر النصر السعودي في الصيف من أجل التوقيع مع فريق مشارك في كأس العالم للأندية قبل العودة مجددا إلى العالمي علما بأن عقد النجم البرتغالي مع فريقه الحالي ينتهي في الصيف المقبل.

وقالت "هناك توقعات بتجديد عقده مع النصر ولكن هناك احتمال أن يوقع عقدا قصير الأمد مع فريق مشارك في كأس العالم للأندية أولا".

وادعت أن نادي إنتر ميامي منفتح للغاية على التعاقد مع رونالدو وضمه إلى الفريق من أجل الظهور مع الفريق الأميركي في مونديال الأندية إلى جانب ميسي.

وعلّقت الشبكة على ذلك بالقول "رغم أن مونديال الأندية يُعد فرصة لتجديد منافسته مع ميسي، فإن رونالدو قد يصبح زميله في نفس الفريق".

وأتمت "سيكون منعطفا تاريخيا لافتا إذا أصبح أعظم لاعبين في جيلهما، زميلين في الفريق لأول مرة".

وأوقعت القرعة إنتر ميامي في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية مع أندية الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.