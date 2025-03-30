مبالغ خرافية يجنيها رونالدو وميسي من إنستغرام

يتفوّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي في قيمة الأرباح بعد كل منشور يشاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وتُعتبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "إنستغرام" مصدر دخل يدّر الكثير من الأموال للمشاهير وللرياضيين ومنهم لاعبو كرة القدم، حيث تتعاقد معهم العلامات التجارية من أجل الترويج لمنتجاتها مستثمرة شهرتهم وانتشارهم الكبير في أنحاء العالم.

وفي السابق كان اللاعبون يحسّنون دخلهم المادي من الإعلانات التجارية وحقوق الرعاية، لكن مع صعود نجم مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يكسبون أموالا أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه يُعد رونالدو -الذي احتفل بعيد ميلاده الـ40 في الخامس من فبراير/شباط الماضي- لاعب كرة القدم الأكثر ربحا على الإطلاق من "إنستغرام".

ويتقاضى "الدون" -الذي يتابعه حوالي 651 مليون شخص على المنصة المتخصصة بمشاركة الصور- مبلغ 3.23 ملايين يورو عن كل منشور.

في المقابل، يحصل ميسي على 2.59 مليون يورو عن كل منشور، علما بأن عدد متابعيه يتجاوز حاجز 500 مليون شخص.

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وفي ما يأتي قائمة الرياضيين العشرة الأكثر تحقيقا للأموال من "إنستغرام":