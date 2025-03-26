صدمة في البرازيل بعد الخسارة القاسية من الأرجنتين وأنشيلوتي بات مطلبا

عاد اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إلى الواجهة مرة أخرى بعد الخسارة القاسية التي تعرّض لها منتخب البرازيل أمام غريمه الأرجنتيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وخسرت البرازيل أمام الأرجنتين 1-4 في قمة الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال القادم، وهي أسوأ هزيمة لراقصي السامبا بتاريخهم في تصفيات كأس العالم وفق شبكة "غلوبو" البرازيلية.

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وأطلقت الصحافة البرازيلية العديد من العناوين القاسية بسبب هذه الخسارة أبرزها "المجزرة"، "المهزلة"، "عار في المونيمنتال"، "صفعة أرجنتينية وضغط متزايد على دوريفال".

كما هاجمت اللاعبين لكن دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي كان الهدف الرئيسي للانتقادات.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنشيلوتي الذي مدّد عقده مع ريال مدريد حتى صيف عام 2026، عاد ليتصدر قائمة المرشحين لخلافة دوريفال في منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل اعتبارا من يونيو/حزيران القادم.

وأشارت إلى أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز وضع أنشيلوتي كخيار رئيسي، لكن هناك أسماء أخرى على الطاولة مثل فيليبي لويس مدرب فلامنغو، وخورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي وأبيل فيريرا مدرب بالميراس.

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دوريفال يرفض الاستسلام

من جهته أقّر دوريفال بأن الهزيمة أمام الأرجنتين زادت الضغوط عليه بخصوص استمراره في منصبه مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لن يرفع الراية البيضاء.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي "أنا مدرك تماما لما يعنيه هذا المنصب. الضغط دائما كبير، للأسف كل ما خططنا له قبل المباراة لم يتحقق منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "علينا أن نعترف بقوة الفريق المنافس الذي استحق الفوز. لم نتمكن حتى من الرد بعد أن سجلنا هدف التقليص (1-2)، من الصعب تفسير ما حدث".

وواصل دوريفال "أعترف بأنها هزيمة قاسية لكنني أؤمن بعملي، لقد مررت بلحظات معقدة في مسيرتي وربما يكون هذا أصعبها لكنني لم أستسلم قط ودائما ما وجدت الحلول مع الفرق التي دربتها".

وتابع "إنها هزيمة ستبقى في الذاكرة لكنها جزء من كرة القدم. أتحمّل المسؤولية كاملة، لم يكن هذا ما توقعه الجمهور البرازيلي وأعتذر لهم.

وأتم دوريفال "رئيس الاتحاد لم يتخلّ عن دعمه لنا في أي لحظة ولا يمكنني أن أكون غير منصف وألقي اللوم عليه".

وحتى الآن قاد دوريفال منتخب البرازيل في 16 مباراة، فاز في 7 منها وتعادل مثلها وخسر مرتين.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في جدول تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 21 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين التي بلغت النهائيات بشكل رسمي.