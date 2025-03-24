لاعبو أميركا الجنوبية الأعلى قيمة سوقية في 2025

يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بين نظرائه في قارة أميركا الجنوبية خلال العام الحالي 2025.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما حوالي 200 مليون يورو، وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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وحلّ زميله في النادي الملكي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي في المركز الثاني بالقائمة، إذ تبلغ قيمته السوقية 130 مليون يورو.

🔝 Brasil lidera el ranking de los futbolistas sudamericanos más valiosos en 2025. https://t.co/ODGPqVZVTK — MARCA (@marca) March 21, 2025

وتملك البرازيل 4 لاعبين في هذه القائمة المكونة من 10 لاعبين، 2 منهم يلعبون في ريال مدريد و1 في برشلونة، والأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتاليا اللاعبون الأعلى قيمة سوقية من قارة أميركا الجنوبية:

البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد (24 عاما): 200 مليون يورو. الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد (26 عاما): 130 مليون يورو. البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد (24 عاما): 100 مليون يورو. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان (27 عاما): 100 مليون يورو. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول (26 عاما): 90 مليون يورو. الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول (28 عاما): 85 مليون يورو. الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب تشلسي (23 عاما): 80 مليون يورو. الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد (25 عاما): 80 مليون يورو. البرازيلي برونو غيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد (27 عاما): 80 مليون يورو. البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة (28 عاما): 80 مليون يورو.

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وحسب القائمة فإن بطولتي الدوري الإنجليزي والإسباني لا تزالان الوجهتين المفضلتين للاعبين الأفضل في أميركا الجنوبية، وذلك بفضل قوتهما الاقتصادية والتنافسية.

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذه القائمة بالقول "معظم اللاعبين في الفئة العمرية بين 24 و28 عاما، وهي مرحلة مثالية تجمع بين الخبرة وإمكانية التطور، مما يجعلهم أهدافا مثالية للأندية الكبرى في أوروبا".

يُذكر أن فينيسيوس يتشارك مع النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم بـ200 مليون يورو.