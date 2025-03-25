مواجهة "المليار ونصف المليار يورو".. قيمة سوقية خرافية للاعبي الأرجنتين والبرازيل

يتفوق المنتخب البرازيلي على غريمه اللدود الأرجنتيني من حيث القيمة السوقية للاعبيه، وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب المونمنتال لمتابعة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل، المقرر عند الساعة 3:00 من فجر غد الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 2:00 بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وسيشهد الملعب وجود العديد من أغلى مواهب كرة القدم العالمية حيث تتجاوز القيمة السوقية للاعبين من المنتخبين في هذه المباراة حاجز 1.5 مليار يورو، رغم غياب نجوم من العيار الثقيل عن المواجهة في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب الأرجنتين صاحب الأرض 675.7 مليون يورو، مقابل 983.6 مليون يورو لنظرائهم في البرازيل.

أعلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في الأرجنتين:

ألكيسيس مالك أليستر لاعب ليفربول: 90 مليون يورو. جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد: 90 مليون يورو. إنزو فيرنانديز لاعب تشلسي: 75 مليون يورو. كريستيان روميرو لاعب توتنهام هوتسبير: 55 مليون يورو. إزيكيل بالاسيوس لاعب باير ليفركوزن: 40 مليون يورو.

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أعلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في البرازيل:

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: 200 مليون يورو. رودريغو غوس لاعب ريال مدريد: 100 مليون يورو. رافينيا دياز لاعب برشلونة: 80 مليون يورو. ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون: 55 مليون يورو. سافينيو لاعب مانشستر سيتي: 55 مليون يورو.

Do lado da Argentina, Mac Allister e Alvarez são os mais valiosos. No lado brasileiro, Vini e Rodrygo. pic.twitter.com/NJSVtl1YnV — Futnet FC (@fcfutnet) March 24, 2025

ويسعى منتخب الأرجنتين بطل العالم في النسخة الماضية إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور الحماسي من أجل تأكيد أفضليته على نظيره البرازيلي، وتكرار فوزه الذي حققه في جولة الذهاب 1-0.

ويحتاج "التانغو" إلى نقطة وحيدة فقط من أجل ضمان التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو حافز إضافي لزملاء الغائب ميسي.

¡Cabezazo perfecto rumbo a la historia! El gol de Nicolás Otamendi para que @Argentina le gane a @CBF_Futebol por primera vez en las #EliminatoriasSudamericanas ⚽️🇦🇷#CreeEnGrande pic.twitter.com/8COMr14JGE — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 22, 2023

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تشكي تابيا "نأمل أن يحقق منتخبنا هدف التأهل إلى كأس العالم أمام جماهيرنا، فهذا ما يريده الجميع".

واحتشد الآلاف من مشجعي المنتخب الأرجنتيني في ملعب هوراكان لمتابعة الحصة التدريبية المفتوحة لفريقهم الوطني.

PASEN CAMPEONES, EL DUCÓ LOS ESPERABA 😍 🏆 Así ingresaba la Selección Argentina al entrenamiento abierto al público.#JuntosPorBahíaBlanca pic.twitter.com/4JKwbQ080e — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2025

وعلى الجهة المقابلة، يريد لاعبو البرازيل رد اعتبارهم من خسارتهم أمام الأرجنتين في ماراكانا واستثمار نتائجهم الأخيرة الجيدة بعد البداية المتعثرة في التصفيات، والاقتراب أكثر من حسم إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال.

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ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 28 نقطة، في حين يوجد نظيره البرازيلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

يُذكر أن المنتخبات صاحبة المراكز الستة الأولى تتأهل مباشرة إلى مونديال 2026 الذي سيُقام للمرة الأولى في التاريخ بثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أما صاحب المركز السابع فسيتعين عليه خوض مُلحق عالمي.