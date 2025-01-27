رياضة|البرازيل

نيمار: هذان اللاعبان أفضل مني

نيمار لاعب الهلال السعودي نادي الهلال السعودي @Alhilal_FC
نيمار لم يلعب سوى 7 مباريات فقط رفقة الهلال، الذي سجل معه هدفا واحدا وصنع 3 أخرى (مواقع التواصل)
27/1/2025

لا يختلف اثنان على أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة قدم ولكن الإصابات دمرت مسيرته الكروية وحولته إلى لاعب يتردد إلى العيادات أكثر من التدريبات.

ودخلت علاقة الدولي البرازيلي السابق مع ناديه الهلال السعودي في أزمة بعد أن بدأ بالتفاوض للرحيل عن "الزعيم" قبل نهاية عقده نهاية يونيو/حزيران المقبل، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين.

وقال مصدر -طلب عدم كشف هويته- إن "النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، موضحا أن "نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته" من دون أن يحدّد المصدر قيمته.

وخلال "بودكاست روماريو"، الذي يقدمه النجم البرازيلي السابق روماريو، طلب من نيمار أن يقارن بينه وبين عدد من اللاعبين ومن الأفضل منه.

إصابات نيمار خلال مسيرته الكروية - للاستخدام الداخلي فقط

وكان جواب نيمار أنه أفضل من لويس سواريز ومحمد صلاح ودي ماريا وريفالدو ومبابي وفينيسيوس جونيور.

وأشار إلى أن اللاعبين الوحيدين اللذين يتفوقان عليه هما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، للهلال في أغسطس/آب 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.

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لكنّ الفائز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، لم يلعب سوى 7 مباريات فقط رفقة "الزعيم"، الذي سجل معه هدفا واحدا وصنع 3 أخرى، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : مواقع إلكترونية

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