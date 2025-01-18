هل انتهت أيام نيمار مع الهلال السعودي؟

أعلن البرتغالي جورخي جيسوس -مدرب الهلال السعودي- استبعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق خلال النصف الثاني من منافسات الدوري المحلي.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي "لن يتم تسجيل نيمار في يناير/كانون الثاني الحالي في الدوري السعودي، لكن يمكنه المشاركة معنا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأضاف "نيمار لاعب من الطراز العالمي، لكنه من الناحية الجسدية لم يعد قادرا على اللعب بالمستوى الذي اعتدنا عليه".

وواصل جيسوس "إذا كنت لا أزال هنا حتى كأس العالم للأندية (المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة)، وكان هو هنا أيضا أريد أن يشارك معنا في ذلك المونديال".

وأتم المدرب البالغ من العمر (70 عاما) "لا يزال عقد نيمار ساريا مع الهلال، ويعود الأمر له في تحديد مستقبله، وكذلك لإدارة النادي".

🚨🇸🇦 Jorge Jesus on Neymar Jr: “I would like him to be with me in AFC Champions League, I would like him to be with me”. “If I am still here for the Club World Cup and he is too, I’d like us to be involved in this project”. “I’d like Neymar Jr to accept”. pic.twitter.com/dRhAsFS6iI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

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بدوره، أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن نيمار يخطط للانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي.

وأشار رومانو إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد ضوء أخضر من أجل بدء عملية التفاوض.

ودخل نيمار الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي، ما يعني أن بإمكانه التفاوض مع أي فريق يرغب في الانتقال إليه في الصيف المقبل دون الرجوع إلى إدارة الهلال.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف عام 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت 90 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت ظهر نيمار مع الهلال في 7 مباريات فقط بجميع البطولات، سجّل خلالها هدفا وحيدا، وقدّم 3 تمريرات حاسمة ولعب 428 دقيقة، ويعود سبب قلة مبارياته إلى الإصابات التي ضربت اللاعب وأبعدته عن المشاركة مع الزعيم لفترات طويلة.

ولعل أبرز تلك الإصابات حين تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 خلال مباراة البرازيل وأوروغواي بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي غيبته عن الملاعب لمدة تقارب العام.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثاني.