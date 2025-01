هل انتهت أيام نيمار مع الهلال السعودي؟

أعلن البرتغالي جورخي جيسوس -مدرب الهلال السعودي- استبعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق خلال النصف الثاني من منافسات الدوري المحلي.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي "لن يتم تسجيل نيمار في يناير/كانون الثاني الحالي في الدوري السعودي، لكن يمكنه المشاركة معنا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأضاف "نيمار لاعب من الطراز العالمي، لكنه من الناحية الجسدية لم يعد قادرا على اللعب بالمستوى الذي اعتدنا عليه".

وواصل جيسوس "إذا كنت لا أزال هنا حتى كأس العالم للأندية (المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة)، وكان هو هنا أيضا أريد أن يشارك معنا في ذلك المونديال".

وأتم المدرب البالغ من العمر (70 عاما) "لا يزال عقد نيمار ساريا مع الهلال، ويعود الأمر له في تحديد مستقبله، وكذلك لإدارة النادي".

🚨🇸🇦 Jorge Jesus on Neymar Jr: “I would like him to be with me in AFC Champions League, I would like him to be with me”.

“If I am still here for the Club World Cup and he is too, I’d like us to be involved in this project”.

“I’d like Neymar Jr to accept”. pic.twitter.com/dRhAsFS6iI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025