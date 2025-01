يتعلق بميسي.. شرط نيمار للانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي

وضع والد النجم البرازيلي نيمار اللاعب الحالي للهلال السعودي شرطا غريبا إن أراد إنتر ميامي الأميركي ضم نجله في الشهور القليلة القادمة.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى إنتر ميامي في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع فريقه الحالي الهلال الذي لا ينوي تجديد عقد اللاعب بحسب العديد من التقارير السعودية والأوروبية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن والد نيمار اشترط على إدارة إنتر ميامي منح نجله راتبا يساوي راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن أراد التعاقد معه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تواصلت إدارة إنتر ميامي مع والد نيمار -وهو وكيله أعماله أيضا- في محاولة للحصول على توقيع اللاعب.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية يحبون رؤية نيمار في دوري بلادهم، لكن حتى اللحظة لا يوجد رد واضح من اللاعب أو والده.

وإن كُتب للصفقة النجاح، فإن نيمار سيلعب مجددا مع زملائه السابقين في برشلونة وهم: ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وفي ظل هذه المعلومات، ترى "ليكيب" أن رحلة نيمار مع الهلال السعودي تقترب من النهاية، إذ إن عقد نجم "السليساو" مع "الزعيم" ينتهي في صيف العام الحالي.

