نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال والصحافة البرازيلية تكشف وجهته

يتفاوض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرحيل عن ناديه الهلال السعودي، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين، بحسب ما أفاد مصدر في النادي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر هويته لأنه غير مخول الحديث للإعلام إن "نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل قبل نهاية عقده نهاية يونيو/حزيران المقبل".

وأضاف "النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، موضحا أن "نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته" دون أن يحدّد قيمته.

وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، للهلال في أغسطس/آب 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.

لكنّ بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة السابق لم يلعب سوى 7 مباريات فقط رفقة "الزعيم" حيث سجل هدفا واحدا وصنع 3 أخرى، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في يناير/كانون الثاني 2024 واستبدله بمواطنه البرازيلي رينان لودي، فيما لم يقيده هذا العام في غير مسابقتي أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك.

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وذكرت تقارير برازيلية أنّ سانتوس -أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل- يتفاوض مع نيمار لإعادته للنادي الذي شهد بزوغه وتألقه.

وقال المصدر "نيمار يفضل رحيله على سبيل الإعارة والنادي يريده رحيلا نهائيا للتحضير لجلب نجم آخر من الصف الأول".

وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجددا بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث أعلن النادي غيابه من 4 إلى 6 أسابيع.

ورغم تعافيه من الإصابة الجديدة وعودته للتدريبات والأسبوع الماضي، شكّك مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في "جاهزيته للمباريات".

وقال جيسوس، في لقاء مع منصة "غلوبو" البرازيلية إنّ "اللاعب الذي يتعرض للإصابة لمدة 15 شهرا في السعودية أو البرازيل أو في أي مكان في العالم، يواجه بعض الصعوبة في التعافي والعودة للمنافسة".

وتابع "بلا أدنى شك هو لاعب عالمي، لكن الحقيقة أن النواحي البدنية لم تؤهله لأن يكون ضمن الفريق" في مسابقة الدوري، متمنيا أن يستمر قائد منتخب السامبا مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية.

ولم يؤثر غياب نيمار الطويل على الهلال الذي تمكن من الفوز بالثلاثية المحلية محققا الدوري دون خسارة طوال 34 مباراة.

كما حقق النادي أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بالفوز في 34 مباراة متتالية.