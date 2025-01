نيمار تقاضى 50 مليون يورو عن كل مباراة من الهلال في 2024

جنى البرازيلي نيمار لاعب الهلال أموالا طائلة من النادي السعودي خلال العام المنصرم 2024 رغم أنه بالكاد شارك في بعض الدقائق.

وغاب نيمار عن "الزعيم" عاما كاملا تقريبا بعد إصابته بالرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تعرّض لإصابة جديدة (تمزق في العضلة الخلفية) غيبته عن الملاعب لشهر ونصف.

وبغض النظر عن هذا الغياب الطويل لنيمار، فإن النجم البرازيلي (32 عاما) تسلم راتبه كاملا من حامل لقب الدوري السعودي البالغ 101 مليون يورو.

Neymar received whopping €101 million in 2024. He played two matches and in total 42 min.

