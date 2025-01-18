الهلال يفتح ذراعيه لمحمد صلاح بألفية قياسية في الدوري السعودي

في خضم موجة الشائعات التي تحيط بمستقبل البرازيلي نيمار مع فريق الهلال حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لا تزال مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الاقتراب من ذلك.

وبحسب الصحيفة، سيكون قرار صلاح بالرحيل عن ليفربول في نهاية عقده هو الأمر الحاسم بالملف، ولن تكون القيمة المالية حاجزا لاستقدامه.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ المعروف باهتماماته الرياضية قد أثار الجدل بنشره صورة لصلاح بقميص الهلال مرفقة بإيماءات غامضة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

واستحوذ مصير نجم الفريق البرازيلي "المصاب" منذ فترة طويلة نيمار على الأسئلة الموجهة إلى مدرب الهلال جورجي جيزوس الذي قال لمنصة "غلوبو" البرازيلية إنه لن يسجل نيمار في بطولة الدوري السعودي، متمنيا أن يستمر قائد منتخب السامبا مع الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية.

وقال جيزوس "اللاعب الذي يتعرض للإصابة لمدة 15 شهرا في السعودية أو البرازيل أو بأي مكان في العالم يواجه بعض الصعوبة بالتعافي والعودة للمنافسة".

الهدف الألف للهلال

وبعيدا عن صلاح ونيمار، سجل الهلال 9 أهداف نظيفة حصّنت صدارته للدوري السعودي بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد العائد إلى الانتصارات من بوابة الرائد في الجولة 15.

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ولم يفوت "الزعيم" مواجهته لمتذيل الترتيب، فأصاب عصافير عدة بأهدافه التسعة، إذ لم يكتف ببلوغ الهدف رقم ألف كأول فريق في تاريخ دوري المحترفين، بل توج البرازيلي ماركوس ليوناردو والقائد سالم الدوسري نجمين للمباراة، الأول بتوقيعه على أول "هاتريك"، والآخر بتقديمه أول "هاتريك" من التمريرات حاسمة في مباراة واحدة.

ويمكن قراءة المباراة من نتيجتها الكاسحة التي عكست فارقا شاسعا بين المتصدر ومتذيل الترتيب الذي أقر مدربه البرتغالي جوزيه غوميش بعلمه بالخلل الدفاعي الذي يعاني منه الفريق قبل مجيئه، قائلا "من غير المقبول أن نستقبل هذا العدد من الأهداف من الكرات الثابتة".

وأعلن مدرب الزمالك المصري السابق تحمّله مسؤولية الخسارة "أعرف أن هذا الأمر صعب، لكنني أريد ذلك لمساعدة اللاعبين في المباراة المقبلة".