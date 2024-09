شاهد.. ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي من خطر الخسارة بعد أن سجّل له هدف التعادل أمام ضيفه تشارلوت إف سي 1-1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم أمس السبت.

ورغم اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة تواليا، فإنّ ميامي سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، وكذلك صدارة المنطقة الشرقية.

وانتزع تشارلوت الذي يشرف عليه مدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق دين سميث التقدم عن طريق البولندي كارول سفيدرسكي (الدقيقة 57) قبل أن يدرك ميسي التعادل من تسديدة بيسراه من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة (الدقيقة 67)، محرزا هدفه الـ15 في 15 مباراة هذا الموسم.

It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 29, 2024