غاريث بيل يغير رأيه في أفضلية ميسي أم رونالدو

لم يتردد نجم ريال مدريد السابق الويلزي غاريث بيل في تقديم إجابته بشأن ما إذا كان ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب على الإطلاق.

وطُلب من بيل تصنيف أفضل 5 مهاجمين في مقطع فيديو على يوتيوب مع "فوتكرانش"، حيث صنّف زميله القديم في الفريق في المركز الأول، ووضع ميسي في المركز الثاني، وهذا عكس إجابة سابقة له بشأن الموضوع نفسه.

وجاء تصنيف بيل لأفضل 5 مهاجمين على الإطلاق كما يلي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي

3- البرازيلي رونالدو نازاريو

4- الإنجليزي هاري كين

5- الويلزي غاريث بيل

وكان بيل قد أثار حفيظة مشجعي ريال مدريد الإسباني بتفضيله ميسي على رونالدو في إحدى الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2023 لكرة القدم، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان بنتيجة 1-0 على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

🐐 ¿El mejor jugador en ganar una Champions League? 😳 Gareth Bale: "Lionel Messi". Vía 433 pic.twitter.com/NMmhsQOhlJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2023

وظهر بيل في مقطع فيديو أثناء مشاركته في فقرة "أسئلة الاختبار"، حيث وجّه إليه المذيع سؤالا عن أفضل لاعب فاز بدوري أبطال أوروبا، فأجاب بيل دون تردد "ميسي".

ولعب بيل إلى جانب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد 5 مواسم في الفترة من موسم 2013-2014 حتى 2017-2018، قبل أن يرحل الثاني عن الميرنغي إلى يوفنتوس.