الفيفا يعلن جدول كأس القارات للأندية وريال مدريد يخوض النهائي في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الجمعة- أن النسخة الأولى من كأس القارات السنوية، التي تشمل أندية من جميع أنحاء العالم، ستتضمن 5 مباريات وسيلعب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في الدوحة التي تستضيف 3 مباريات بالبطولة.

وتحل البطولة، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، محل كأس العالم للأندية السنوية، التي ستقام الآن كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.

ويستضيف نادي العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال الأوقيانوس يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، في الجولة الفاصلة لكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، على أن يلتقي الفائز مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في القاهرة يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستقام أول مباراتين على أرض الفريق الأعلى تصنيفا، مما يسمح للجمهور المحلي بمشاهدة مباريات فريقه.

وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة، إذ يلتقي بطل كأس ليبرتادوريس 2024 مع فريق باتشوكا المكسيكي بطل كأس أبطال الكونكاكاف في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهي المباراة التي وصفها الاتحاد الدولي (فيفا) بأنها "قمة الأميركتين".

ويلتقي الفائزان في هاتين المباراتين مع بعضهما بعضا في كأس التحدي بعدها بـ3 أيام لنيل مكان في نهائي كأس القارات أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر/كانون الأول في الدوحة، وهو نفس اليوم الذي أقيم فيه نهائي مونديال 2022 في قطر على ملعب لوسيل.