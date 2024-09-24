ماركا: فينيسيوس نجم ريال مدريد يظفر بالكرة الذهبية
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد سيتسلم جائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي سيقام في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بباريس.
ونشرت الصحيفة المقربة من "الملكي" تقريرا بعنوان "فينيسيوس يرتدي الذهب في باري" جاء فيه أن النجم البرازيلي -الذي نشأ في فلايبنغو- هو الفائز بالجائزة التي تقدم لأفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي "بنسبة 100%".
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وتابعت أن الدولي البرازيلي استحق الجائزة التي سيحصل عليها في مسرح "شاتليه بالعاصمة الفرنسية"، وتابعت أن صعوده إلى قمة عالم كرة القدم لم يكن سهلا، خاصة أن المنافسة كانت شديدة مع نخبة من أفضل اللاعبين في العالم والذي يعد "فيني" واحدا منهم بالفعل بسبب أرقامه وجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.
وخلال العقدين الماضيين هيمن النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي (8 كرات ذهبية) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية) على الجائزة الفردية الأبرز في تاريخ الساحرة المستديرة، وفتح غيابهما معا لأول مرة منذ 2003 الاحتمالات أمام فوز عدد من اللاعبين الذين تألقوا الموسم الماضي، ولكن يبدو أن ما قدمه "فيني" -بحسب "ماركا"- أكد أحقيته بالجائزة.
وتسلق فينيسيوس "سلم المجد" بنفس وتيرة إنجازات ريال مدريد، وانتقل من لعب دور مساعد إلى أن أصبح لاعبا رائدا وحاسما الموسم الماضي، خاصة في المواجهات التي ترجح كفة الميزان في اتجاه أو آخر، بدءا من نهائي دوري أبطال أوروبا، ففي النسخة الأخيرة من النظام القديم للبطولة القارية الأم ساهم بشكل مباشر في 11 هدفا ريال مدريد (5 تمريرات حاسمة و6 أهداف).
ورشحت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية وهم:
- الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينغهام، الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، داني كارفخال، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)،
- الإسباني رودري، النرويجي إرلينغ هالاند، الإنجليزي فيل فودن، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)
- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)
- الإسباني نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)
- الألماني فلوريان فيرتز، الإسباني أليخاندرو غريمالدو، السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)
- الألماني توني كروس (معتزل)
- الأوكراني أرتم دوبياك (روما).
- الإسبانيان داني أولمو ولامين جمال (برشلونة)
- الفرنسي وليام ساليبا، والإنجليزي بوكايو ساكا، والنرويجي مارتن أوديغارد، والإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
- الألماني ماتس هوملز (روما)
- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والتركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر)
- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
- الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
- النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)
- البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان).