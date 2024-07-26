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"كما حدث لبنزيمة".. أقصى اليمين يهاجم ريان شرقي بسبب النشيد الفرنسي

France's forward #18 Rayan Cherki celebrates his team's eighth goal during the U23 friendly football match between France and Dominican Republic at Mayol Stadium in Toulon, south-eastern France, on July 11, 2024, in preparation for the Paris 2024 Olympic Games. France won over Dominican Republic. (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)
لاعب المنتخب الأولمبي الفرنسي ريان شرقي (الفرنسية)
26/7/2024-|آخر تحديث: 26/7/202408:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

شن ناشطون وسياسيون فرنسيون من أقصى اليمين هجوما، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على لاعب المنتخب الأولمبي الفرنسي ريان شرقي بسبب عدم ترديده النشيد الوطني لفرنسا قبل مباراة أمام أميركا.

والتقطت الكاميرات موهبة نادي ليون ذا الأصول الجزائرية ريان شرقي وهو لا يردد نشيد "لامارسياز" قبل بداية المباراة مع الولايات المتحدة، في مشهد أعاد إلى الأذهان قصة نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة الذي تعرض لهجوم واسع بسبب الواقعة ذاتها.

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وهاجم ناشطون وسياسيون شرقي وطالبوا بطرده من المنتخب الفرنسي لأنه أثبت كرهه لفرنسا. بالمقابل، رفض آخرون الهجوم عليه وعدّوه مثيرا للسخرية بدليل وجود كثير من النجوم السابقين للمنتخب الذين كانوا لا يرددون النشيد الوطني، ولعل أبرزهم ميشل بلاتيني نجم يوفنتوس والرئيس السابق للاتحاد الأوربي لكرة القدم.

وكتب النائب الأوروبي السابق جيلبرت كولار عبر حسابه على إكس "في هذه الظروف، لا ينبغي له أن يمثل فرنسا في الألعاب الأولمبية. وقبل كل شيء، عليه أن يذهب ويغني في مكان آخر".

أما المدونة كلوديل كلارا فقد وجهت رسالة مباشرة لشرقي، قائلة "ليس لدينا ما نفعله في المنتخب الفرنسي عندما نرفض غناء النشيد الوطني".

ورأى الصحفي ياسين حماد أن ما حدث فعلا مثير للسخرية.

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي