"كما حدث لبنزيمة".. أقصى اليمين يهاجم ريان شرقي بسبب النشيد الفرنسي

شن ناشطون وسياسيون فرنسيون من أقصى اليمين هجوما، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على لاعب المنتخب الأولمبي الفرنسي ريان شرقي بسبب عدم ترديده النشيد الوطني لفرنسا قبل مباراة أمام أميركا.

والتقطت الكاميرات موهبة نادي ليون ذا الأصول الجزائرية ريان شرقي وهو لا يردد نشيد "لامارسياز" قبل بداية المباراة مع الولايات المتحدة، في مشهد أعاد إلى الأذهان قصة نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة الذي تعرض لهجوم واسع بسبب الواقعة ذاتها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة list 2 of 2 أولمبياد باريس.. سرقة حقيبة النجم البرازيلي السابق زيكو end of list

Sans surprise, Ryan Cherki a refusé hier de chanter «La Marseillaise»

Pourquoi a-t-il accepté de représenter la France lors des Jeux Olympiques de Paris ? pic.twitter.com/xMa1l2DouZ — Destination Télé (@DestinationTele) July 25, 2024

وهاجم ناشطون وسياسيون شرقي وطالبوا بطرده من المنتخب الفرنسي لأنه أثبت كرهه لفرنسا. بالمقابل، رفض آخرون الهجوم عليه وعدّوه مثيرا للسخرية بدليل وجود كثير من النجوم السابقين للمنتخب الذين كانوا لا يرددون النشيد الوطني، ولعل أبرزهم ميشل بلاتيني نجم يوفنتوس والرئيس السابق للاتحاد الأوربي لكرة القدم.

Ryan cherki qui prend pour ne pas chanter la marseillaise

Va falloir radier Platini Bats etc de l histoire du foot français alors les guignols 😂😂 pic.twitter.com/dDHCnVdJNq — Yacine hamened (@yacine1607) July 25, 2024

وكتب النائب الأوروبي السابق جيلبرت كولار عبر حسابه على إكس "في هذه الظروف، لا ينبغي له أن يمثل فرنسا في الألعاب الأولمبية. وقبل كل شيء، عليه أن يذهب ويغني في مكان آخر".

Ryan Cherki a refusé hier de chanter «La Marseillaise» ; dans ces conditions il ne devrait pas représenter la France aux Jeux olympiques et surtout, il devrait aller chanter ailleurs : il y en a marre de subir les affronts ! pic.twitter.com/JZwFVtgHRJ — Gilbert Collard (@GilbertCollard) July 25, 2024

أما المدونة كلوديل كلارا فقد وجهت رسالة مباشرة لشرقي، قائلة "ليس لدينا ما نفعله في المنتخب الفرنسي عندما نرفض غناء النشيد الوطني".

ورأى الصحفي ياسين حماد أن ما حدث فعلا مثير للسخرية.

On n a rien à faire dans l équipe de France 🇫🇷 lorsque l'on refuse de chanter l hymne national. #RyanCherki… https://t.co/4dPA4wpl2u — Claudel clara.🌿🇨🇵 (@Claudelclara1) July 25, 2024

Pourquoi représenter un pays qu’on déteste tant ? https://t.co/vS9FdTWUSX — Emmanuel B (@emblezes) July 25, 2024