موعد مباراة العراق ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة العراق ضد الأرجنتين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 غدا السبت الموافق 27 يوليو/تموز الجاري، والقنوات الناقلة.

وتبدأ مباراة العراق والأرجنتين الساعة 16:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب غروباما ستايديوم في ديسينيس شاربيو.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين

تنقل المباراة على قناة:

beIN SPORTS HD 1

كما تنقلها قنوات الكأس الرياضية القطرية.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

ويتشارك منتخب العراق صدارة المجموعة الثانية مع نظيره المغربي برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد فوزهما في الجولة الأولى بالنتيجة نفسها 2-1 على أوكرانيا والأرجنتين على التوالي.

العراق والمغرب ومصر في أولمبياد باريس

وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي العراق والمغرب ومصر.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت البرازيل في النسختين الأخيرتين من المسابقة.