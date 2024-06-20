رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|سويسرا

رجل المواعيد الكبرى.. شاكيري يسجل أجمل أهداف يورو 2024 حتى الآن

شاكيري أول لاعب يسجل في آخر 3 كؤوس عالم و 3 بطولات أمم أوروبا (الفرنسية)
20/6/2024-|آخر تحديث: 20/6/202412:31 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

يبدو أن النجم السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي "شيكاغو فاير" الأميركي بات متخصصا بتسجيل الأهداف الجميلة وآخرها كان هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى أسكتلندا ببطولة أمم أوروبا 2024.

وفي الدقيقة الـ26 من المباراة وبينما كانت النتيجة تقدم أسكتلندا بهدف نظيف، تلقى شاكيري تمريرة خاطئة من أحد لاعبي أسكتلندا سددها مباشرة دون أن يروضها من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى حارس المنتخب الأسكتلندي أنغوس غون.

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وأصبح النجم السابق لليفربول أول لاعب يسجل في آخر 3 كؤوس عالم و3 بطولات أمم أوروبا.

وسجل شاكيري (32 عاما) في:

  • مونديال 2014 في البرازيل
  • مونديال 2018 في روسيا
  • يورو 2016 في فرنسا
  • يورو 2022 في عدة مدن أوروبية
  • يورو 2024 في ألمانيا

وبقي منتخب سويسرا في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما سبق له الفوز 3-1 على المجر في الجولة الافتتاحية للمجموعة. ويلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الألماني، حيث يكفيه التعادل فقط لبلوغ الأدوار الإقصائية دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للدور الثاني في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

المصدر : الجزيرة