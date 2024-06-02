10 ملاعب ومدن تستضيف يورو 2024

تقام نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) هذا الصيف بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز في 10 ملاعب موزّعة على 10 مدن ألمانية. 9 من الملاعب العشرة ساهمت باستضافة مونديال 2006، باستثناء دوسلدورف أرينا.

اللافت أن ميونخ ستستضيف مباريات في هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما كانت ضمن 11 مدينة تستقبل مباريات النسخة الماضية صيف 2021.

🇩🇪 10 German host cities, 10 world-class stadiums 🏟️ EURO 2024 is going to be 🔝#EURO2024 pic.twitter.com/xQIr74UszV — FC Bayern 💎 (@BayernUniversal) December 2, 2023

وفي ما يلي مدن وملاعب يورو 2024:

1. برلين: الملعب الأولمبي (71 ألف متفرّج)

استقبل الملعب الذي يعتمده فريق هرتا برلين (درجة ثانية حالياً) أولمبياد 1936، نهائي مونديال 2006، نهائي دوري أبطال أوروبا 2015. ويحتضن نهائي كأس ألمانيا دون انقطاع منذ 1985. وسيكون ملعب نهائي كأس أوروبا 2024 في 14 يوليو/تموز. وقد افتُتح في أغسطس/آب 1936 وشهد تجديداً عامي 2000 و2004. برلين هي عاصمة ألمانيا بعد التوحيد عام 1990. وهي إحدى أكثر المدن جاذبية وتنوّعاً وتستقطب السياح. وتعجّ بالتاريخ والثقافة، على غرار بوابة براندنبورغ وبرج التلفزيون البالغ طوله 368 متراً.

2. ميونخ: ميونخ فوتبول أرينا (أليانز أرينا) (66 ألف متفرّج)

افتتح الملعب الذي بناه فريقا بايرن ميونخ وميونخ 1860 عام 2005، قبل أن يستحوذ البايرن على الملكية كاملة. وقد احتضن افتتاح مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2012 عندما تفوّق تشلسي الإنجليزي على المضيف بايرن ميونخ بركلات الترجيح.

كما استضاف مباريات في كأس أوروبا 2020 صيف 2021. وسيكون ملعب المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وأسكتلندا في 14 يونيو/حزيران، وإحدى مباراتي نصف النهائي. ويقطن ميونخ 1.6 مليون نسمة وهي ثالث أكبر مدينة بألمانيا، وجهة مليئة بالتاريخ والمعارض الفنية والمتنزهات.

🏆🔜 #EURO2024 kicks off in just over 14 months, with 10 German venues set to stage the biggest event in European football.#UEFACongress is now looking ahead to the tournament… pic.twitter.com/fFR0i3OebF — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

3. دورتموند: بي في بي شتاديون دورتموند (سيغنال إيدونا بارك) (62 ألف متفرّج)

يُعدّ ملعب بوروسيا دورتموند من الأشهر في العالم بفضل "الجدار الأصفر" لمشجعيه المتفانين. وقد افتُتح عام 1974 وشهد عملية تجديد عام 2003. واستضاف مباريات هامة من بينها نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 بين ليفربول الإنجليزي وألافيس الإسباني. وسيحتضن إحدى مباراتي نصف النهائي في كأس أوروبا 2024. وتُعدّ دورتموند القلب الثقافي لإقليم الرور. واشتُهرت قبل 50 سنة بالفحم والصلب، لكنها تطوّرت وأصبحت مركزاً رئيساً للتكنولوجيا.

4. شتوتغارت: شتوتغارت أرينا (إم إتش بي أرينا، نيكار شتاديون) (51 ألف متفرّج)

أعيد تجديد الملعب وتحديثه أكثر من مرّة منذ بنائه عام 1933. واستقبل مباريات في مونديالي 1974 و2006، وكأس أوروبا 1988 ونهائي كأس أوروبا لأبطال الدوري عامي 1959 و1988، بالإضافة لمونديال 1993 لألعاب القوى.

وتعد شتوتغارت إحدى أهم المدن الصناعية ومقرّ شركتي مرسيدس وبورشه لصناعة السيارات. لكن زوّارها بمقدورهم الاستمتاع بالمطاعم المميزة التي تقدّم حساء الفطائر (فلادلهزوبه) المحلي.

5. هامبورغ: فولكسبارك شتاديون هامبورغ (49 ألف متفرّج)

افتتح الملعب أولاً عام 1953، وتمّ تجديده بالألفية الثانية. واستضاف مباريات في كأس أوروبا 1988 ومونديالي 1974 و2006. وهامبورغ ثالث أكبر مدينة أوروبية من خارج نادي العواصم. وتملك مرفأً عالمياً مرموقاً، تاريخاً ثقافياً غنياً، وهندسة معمارية مذهلة وحياة ليلية تجعلها محط أنظار الكثير من السياح.

6. دوسلدورف: دوسلدورف أرينا (مركور شبيل أرينا) (47 ألف متفرّج)

يعتمده فريق فورتونا دوسلدورف الذي شارك بالدرجة الأولى آخر مرة موسم 2019/2020. واستضاف الملعب الذي كان يُعرف سابقاً تحت اسم راينشتايدون مباريات دور المجموعات بكأس أوروبا 1988. ويقطن في دوسلدورف، عاصمة شمال الراين-فستفاليا، 650 ألف نسمة.

All 10 EURO 2024 Stadiums and their capacity 🏟🇩🇪 pic.twitter.com/egZmOyKP3x — IG Score (@igscoreofficial) November 26, 2023

7. كولن: ملعب كولن (راين إنرجي شتاديون، مونغرسدورفر شتاديون) (43 ألف متفرّج)

أعيد بناء الملعب الخاص بنادي كولن الهابط إلى الدرجة الثانية، استعداداً لمونديال 2006، بعد افتتاحه عام 1923 وخضوعه لمرحلة تجديد أولى عام 1975. واستقبل مباريات في كأس أوروبا 1988، وكأس القارات 2005 ومونديال 2006. ومنذ 2010، يحتضن دون انقطاع نهائي كأس ألمانيا للسيدات، بالإضافة إلى مباريات كرة قدم أميركية وهوكي على الجليد وحفلات موسيقية.

وتقع كولن العابقة بالتاريخ على نهر الراين ويقطنها أكثر من مليون نسمة. وتحتضن أهم موقع سياحي في ألمانيا: كاتدرائية القديس بطرس أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

8. فرانكفورت: فرانكفورت أرينا (دويتشي بانك بارك، فالدشتاديون) (47 ألف متفرّج)

افتُتح ملعب نادي أينتراخت فرانكفورت في مايو/أيار 1925. واستضاف مباريات بمونديال 1974 بينها الافتتاح، وكأس أوروبا 1988، وكأس القارات 2005 ومونديال 2006. وتُعدّ فرانكفورت مركزاً عالمياً للتمويل والتجارة، وتقع على ضفاف نهار ماين. وهي خامس أكبر مدينة ألمانية، وأكسبها أفقها المميز لقب "مانهاتن".

9. لايبزيغ: لايبزيغ ستاديوم (ريد بول أرينا، تسنترال شتاديون) (40 ألف متفرّج)

يملك نادي لايبزيغ ملعباً متطوّراً يتميّز بسقف حديث افتُتح عام 2004. وأعيد بناؤه داخل هيكل ملعب تسنترال شتاديون القديم، الأكبر في ألمانيا الشرقية سابقاً. واستضاف مباريات في مونديال 2006. وتعجّ لايبزيغ بالتاريخ وسكنها في الماضي الموسيقي يوهان باخ. وعرفت مظاهرات سلمية عام 1989 استحوذت مزاج الشارع مع توجّه ألمانيا لإعادة توحيد الشطرين.

10. غلزنكيرشن: أرينا أوف شالكه (فلتينس أرينا) (50 ألف متفرّج)

افتُتح الملعب عام 2001 وهو مقرّ نادي شالكه بطل ألمانيا 7 مرات، والمشارك راهناً بالدرجة الثانية. ويتمتع بسقف قابل للطي ومستطيل أخضر يمكن سحبه. واستضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2004 وربع نهائي كأس العالم 2006.

واشتُهرت غلزنكيرشن باستخراج الفحم وصناعة الصلب، لكن الزوار سيجدون هذه الأيام مساحات خضراء ومسارح ورحلات القوارب، بالإضافة إلى الإرث الصناعي في إقليم الرور.