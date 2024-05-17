قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024

كشفت المنتخبات الأوروبية عن قوائمها النهائية والأولية قبل خوض نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا في الـ14 يونيو/حزيران بمباراة ألمانيا مع أسكتلندا في ميونخ.

وحددت منتخبات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا قوائمها الرسمية التي ستشارك في يورو 2024.

وتستهل منافسات اليورو بمواجهة ألمانيا مع أسكتلندا في ميونخ، وتخوض ألمانيا بين 26 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو معسكراً في قريبة بلانكنهاي حيث سيقيم المنتخب الإنجليزي خلال النهائيات.

تشكيلة منتخب فرنسا

حراس المرمى: الفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)،مايك ماينان (ميلان الإيطالي)، برايس سامبا (لنس).

الفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)،مايك ماينان (ميلان الإيطالي)، برايس سامبا (لنس). الدفاع: جوناثان كلاوس (مرسيليا)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، ويليام سليبا (أرسنال الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، تيو هرنانديز (ميلان)، فرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني).

جوناثان كلاوس (مرسيليا)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، ويليام سليبا (أرسنال الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، تيو هرنانديز (ميلان)، فرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني). الوسط: نغولو كانتي (الاتحاد السعودي)، إدواردو كامافينغا (ريال مدريد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ويوسف فوفانا (موناكو).

نغولو كانتي (الاتحاد السعودي)، إدواردو كامافينغا (ريال مدريد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ويوسف فوفانا (موناكو). الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني (سان جيرمان)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي) وأوليفييه جيرو (ميلان).

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍 La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

تشكيلة منتخب ألمانيا:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، أليكس نوبل (شتوتغارت)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني).

أوليفر باومان (هوفنهايم)، أليكس نوبل (شتوتغارت)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني). الدفاع: فالديمار أنطوان، مكسيميليان ميتلشتدات (شتوتغارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيغ)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، روبين كوخ (آينتراخت فرانكفورت)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

فالديمار أنطوان، مكسيميليان ميتلشتدات (شتوتغارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيغ)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، روبين كوخ (آينتراخت فرانكفورت)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن). الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، باسكال غروس (برايتون وهوف ألبيون الإنجليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لوروا سانيه (بايرن ميونخ).

روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، باسكال غروس (برايتون وهوف ألبيون الإنجليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لوروا سانيه (بايرن ميونخ). الهجوم: مكسيميليان باير (هوفنهايم)، نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتس (أرسنال الإنجليزي)، توماس مولر (بايرن ميونخ)، دنيز أونداف (شتوتغارت).

تشكيلة منتخب هولندا النهائية

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينوورد)، مارك فليكن (فرايبورغ الألماني)، وبارت فيربروغن (برايتون الانجليزي).

جاستن بيلو (فينوورد)، مارك فليكن (فرايبورغ الألماني)، وبارت فيربروغن (برايتون الانجليزي). الدفاع: نيثن آكي (مانشستر سيتي) دالي بليند (جيرونا)، ستيفان دي فري ودنزل دمفريس (إنتر الإيطالي)، لوتسهاريل خيرترويدا (فينورد)، ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)، جيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني)، ميكي فان دي فين (توتنهام الانجليزي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

نيثن آكي (مانشستر سيتي) دالي بليند (جيرونا)، ستيفان دي فري ودنزل دمفريس (إنتر الإيطالي)، لوتسهاريل خيرترويدا (فينورد)، ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)، جيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني)، ميكي فان دي فين (توتنهام الانجليزي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي). الوسط: فرنكي دي يونغ (برشلونة)، ريان غرافنبورخ (ليفربول)، تيون كومبماينرز (أتلانتا)، تيجاني رايندرز (ميلان الإيطالي)، جوردي سخاوتن وجوي فيرمان (أيندهوفن)، تشافي سيمونز (لايبزيغ الألماني) وجورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي).

فرنكي دي يونغ (برشلونة)، ريان غرافنبورخ (ليفربول)، تيون كومبماينرز (أتلانتا)، تيجاني رايندرز (ميلان الإيطالي)، جوردي سخاوتن وجوي فيرمان (أيندهوفن)، تشافي سيمونز (لايبزيغ الألماني) وجورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي). الهجوم: ستيفن برجفاين وبرايان بروبي (أياكس)، ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)، كودي جاكبو (ليفربول)، دونيل مالين (بروسيا دورتموند)، فاوت فيخورست (هوفنهايم).

🚨 رسمياً: قائمة منتخب هولندا الرسمية ليورو 2024✅🇳🇱 pic.twitter.com/8KfgJv41uI — EPL World (@EPLworld) May 16, 2024

التشكيلة النهائية لمنتخب سويسرا

أعلن مراد ياكين المدير الفني للمنتخب السويسري لكرة القدم عن تشكيلتها المكونة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا.

ويستهل المنتخب السويسري مبارياته أمام المنتخب المجري قبل أن يواجه أسكتلندا وألمانيا، منتخب البلد المضيف.

حراسة المرمى : غريغور كوبل، إيفون مفوغو، يان زومر.

: غريغور كوبل، إيفون مفوغو، يان زومر. الدفاع: مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريغيز، فابيان شير، ليونيدس شترجيو، سيلفان فيدمر، سيدريك زيسيجر.

مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريغيز، فابيان شير، ليونيدس شترجيو، سيلفان فيدمر، سيدريك زيسيجر. الوسط: ميشيل أبيشير، زكي عمدوني، كوادو دواه – بريل إمبولو، ريمو فرويلر، أردون ياشاري، دان ندوي ، نواه أوكافور – فابيان ريدر،شيردان شاكيري، فينسن سيرو، ريناتو شتيفن.

ميشيل أبيشير، زكي عمدوني، كوادو دواه – بريل إمبولو، ريمو فرويلر، أردون ياشاري، دان ندوي ، نواه أوكافور – فابيان ريدر،شيردان شاكيري، فينسن سيرو، ريناتو شتيفن. الهجوم: روبن فارغاس، غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، ستيفن زوبر.

مودريتش يقود قائمة كرواتيا

يقود لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، قائمة منتخب كرواتيا التي سمّاها المدرب زلاتكو داليتش الاثنين، لخوض كأس أوروبا لكرة القدم في حزيران/يونيو المقبل في ألمانيا.

ومن المتوقّع أن تكون هذه البطولة الأخيرة لمودريتش (38 عاماً) قبل اعتزاله اللعب الدوليّ.

#Croatia squad list for Euro 2024: Modric leads, Perisic & Brozovic in. pic.twitter.com/mz4RymzlwS — footbalaa (@FOOTBALAA) May 20, 2024

وقاد مودريتش (174 مباراة دولية) منتخب بلاده إلى وصافة كأس العالم روسيا 2018 ثم المركز الثالث في مونديال قطر 2022، إلى جانب وصافة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

وتستعد كرواتيا للبطولة بمواجهةٍ وديةٍ على أرضها مع مقدونيا في الثالث من حزيران/يونيو ثم مع البرتغال في لشبونة بعدها بخمسة أيام.

تشكيلة وصيف بطل العالم 2018 وثالث مونديال 2022:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (فنربخشة التركي)، إيفيتسا إيفوشيتش (بافوس اليوناني)، ونيديليكو لابروفيتش (رييكا).

دومينيك ليفاكوفيتش (فنربخشة التركي)، إيفيتسا إيفوشيتش (بافوس اليوناني)، ونيديليكو لابروفيتش (رييكا). ا لدفاع: دوماغوي فيدا (أيك أثينا اليوناني)، يوسيب يورانوفيتش (أونيون برلين الألماني)، يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بورنا سوسا (أياكس الهولندي)، يوسيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن الألماني)، يوسيب شوتالو (أياكس الهولندي)، مارتين إرليتش (ساسوولو الإيطالي) ومارين بونغراتشيتش (ليتشي الإيطالي)

دوماغوي فيدا (أيك أثينا اليوناني)، يوسيب يورانوفيتش (أونيون برلين الألماني)، يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بورنا سوسا (أياكس الهولندي)، يوسيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن الألماني)، يوسيب شوتالو (أياكس الهولندي)، مارتين إرليتش (ساسوولو الإيطالي) ومارين بونغراتشيتش (ليتشي الإيطالي) الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)، ماتيو كوفاتشيتش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي)، ماريو باشاليتش (أتلانتا الإيطالي)، نيكولا فلاشيتش (تورينو الإيطالي)، لوفرو ماير (فولفسبورغ الألماني)، لوكا سوتشيتش (سالزبورغ النمسوي)، مارتن باتورينا (دينامو زغرب).

لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)، ماتيو كوفاتشيتش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي)، ماريو باشاليتش (أتلانتا الإيطالي)، نيكولا فلاشيتش (تورينو الإيطالي)، لوفرو ماير (فولفسبورغ الألماني)، لوكا سوتشيتش (سالزبورغ النمسوي)، مارتن باتورينا (دينامو زغرب). الهجوم: إيفان بيريشيتش (هايدوك سبليت)، أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، أنتي بوديمير (أوساسونا الإسباني)، ماركو ليفايا (رييكا)، ماركو باشاليتش (رييكا).

رونالدو يقود البرتغال

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال قائمة تضم 26 لاعبا للمشاركة في يورو 2024.

وتصدر القائمة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وقائد النصر السعودي، حيث يستعد لخوض البطولة الـ 11 له مع بلاده.

ورفض رونالدو اعتزال اللعب الدولي عقب الخسارة المفاجئة لبلاده أمام المغرب في مونديال قطر 2022 وقرر البقاء مع الفريق تحت قيادة المدرب مارتينيز.

ويحمل رونالدو لقب الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا ويتطلع لإضافة المزيد في يورو 2024.

وفاز منتخب البرتغال بجميع مبارياته العشر في تصفيات يورو 2024 وسجل 36 هدفا، وسيفتتح مشواره في البطولة القارية بملاقاة التشيك ثم يواجه تركيا وجورجيا.

RESMI: Squad timnas Portugal untuk Piala Euro 2024! 🇵🇹 pic.twitter.com/onBn7uXaob — FaktaBola (@FaktaSepakbola) May 21, 2024

وضمت قائمة:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو البرتغالي) خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) روي باتريشيو (روما الإيطالي).

ديوجو كوستا (بورتو البرتغالي) خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) روي باتريشيو (روما الإيطالي). الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي) دانيلو بيريرا نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) بيبي (بورتو البرتغالي) روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي) دانيلو بيريرا نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) بيبي (بورتو البرتغالي) روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي). الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) جواو نيفيز (بنفيكا البرتغالي) جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي) أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي) روبن نيفيز (الهلال السعودي) فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) فرانسيسكو كونسيساو (بورتو البرتغالي) غونزالو راموس (باريس سان جيرمان الفرنسي) جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون الإنجليزي) رافاييل لياو (ميلان الإيطالي).

غريليش وماغواير خارج القائمة النهائية لإنجلترا

اتخذ المدرب غاريث ساوثغيت قراراً مفاجئاً باستبعاد جناح مانشستر سيتي جاك غريليش من القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا المستدعاة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم -الخميس، بعد أداءٍ مخيّبٍ للآمال في النصف الثاني من الموسم.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، دين هندرسون (كريستال بالاس).

جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، دين هندرسون (كريستال بالاس). الدفاع: كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، جو غوميز (ليفربول)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، إزري كونسا (أستون فيلا) ولويس دانك (برايتون).

كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، جو غوميز (ليفربول)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، إزري كونسا (أستون فيلا) ولويس دانك (برايتون). الوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، كونور غالاغر (تشلسي) وترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).

ديكلان رايس (أرسنال)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، كونور غالاغر (تشلسي) وترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول). الهجوم: هاري كاين (بايرن ميونخ الألماني)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، إيفان توني (برنتفورد)، جارود بوين (وست هام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أنتوني غوردون (نيوكاسل)، كول بالمر (تشلسي)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، فيل فودن (مانشستر سيتي) وإيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس).

ألابا خارج تشكيلة النمسا

غاب قائد المنتخب النمساوي ديفيد ألابا عن تشكيلة بلاده التي تخوض غمار يورو 2024.

ولم ينجح قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، بالتعافي في الوقت المناسب من إصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى تعرض لها مع فريقه في ديسمبر/كانون الأول.

ويستهل المنتخب النمساوي، مشواره في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة فرنسا في 17 الشهر المقبل، قبل أن يواجه بولندا بعد 3 أيام ليختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء هولندا في 25 من الشهر المقبل.

Austria's provisional squad for EURO 2024 🇦🇹✅ pic.twitter.com/xvuZX4UZuz — Football World ⚽ (@xFootballWorld_) May 21, 2024

التشكيلة النهائية

حراسة المرمى: نيكلاس هيدل (رابيد فيينا)، توبياس لافال (لينز)، هاينس ليندنر (أونيون سانت جيلواز البلجيكي)، باتريك بينتس (بروندبي الدنماركي)

نيكلاس هيدل (رابيد فيينا)، توبياس لافال (لينز)، هاينس ليندنر (أونيون سانت جيلواز البلجيكي)، باتريك بينتس (بروندبي الدنماركي) الدفاع: فلافيوس دانيليوك (ريد بول سالزبورغ)، كيفن دانسو (لنس الفرنسي)، شتيفان لاينر (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، فيليب لاينهارت (فرايبورغ الألماني)، فيليب مويني (ماينتس الألماني)، شتيفان بوش (بولونيا الإيطالي)، ليوبولد كيرفيلد (رابيد فيينا)، غيرنوت تراونر (فينورد الهولندي)، ماكسيميليان فوبر (بوروسيا مونشنغلادباخ).

فلافيوس دانيليوك (ريد بول سالزبورغ)، كيفن دانسو (لنس الفرنسي)، شتيفان لاينر (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، فيليب لاينهارت (فرايبورغ الألماني)، فيليب مويني (ماينتس الألماني)، شتيفان بوش (بولونيا الإيطالي)، ليوبولد كيرفيلد (رابيد فيينا)، غيرنوت تراونر (فينورد الهولندي)، ماكسيميليان فوبر (بوروسيا مونشنغلادباخ). الوسط: تييرنو بايو (فولفسبورغ)، كريستوف باومغارتنر (لايبزيغ الألماني)، فلوريان غريليتش (هوفنهايم الالماني)، ماركو غرول (رابيد فيينا)، فلوريان كاينس (كولن الالماني)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، ألكسندر براس (ستورم غراس)، مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند الالماني)، رومانو شميت (فيردر بريمن الألماني)، ماتياس سيدل (رابيد فيينا)، نيكولاس سيفالد (لايبزيغ)، باتريك فيمر (فولفسبورغ الألماني).

تييرنو بايو (فولفسبورغ)، كريستوف باومغارتنر (لايبزيغ الألماني)، فلوريان غريليتش (هوفنهايم الالماني)، ماركو غرول (رابيد فيينا)، فلوريان كاينس (كولن الالماني)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، ألكسندر براس (ستورم غراس)، مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند الالماني)، رومانو شميت (فيردر بريمن الألماني)، ماتياس سيدل (رابيد فيينا)، نيكولاس سيفالد (لايبزيغ)، باتريك فيمر (فولفسبورغ الألماني). الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، ماكسيميليان إنتروب (هارتبيرغ)، مايكل غريغوريتش (فرايبورغ)، أندرياس فيمان (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

تشكيلة اسكتلندا

اختار المدرب ستيف كلارك، بشكل مفاجئ جناح ليفربول ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم بن دواك للمرة الأولى إلى تشكيلة أسكتلندا المؤقتة للمشاركة في كاس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

ولم يلعب دواك منذ كانون الأول/ديسمبر بسبب إصابة في الركبة، لكن كلارك اضطر للبحث عن حلول مع استبعاد عدد من اللاعبين من البطولة القارية.

وتلتقي أسكتلندا مع المنتخب الألماني المضيف في المباراة الافتتاحية، قبل أن تواجه سويسرا والمجر ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويلعب رجال المدرب كلارك مباراتين دوليتين وديتين مع جبل طارق في الثالث من يونيو/حزيران ثم فنلندا بعدها بـ4 أيام.

وتأهلت أسكتلندا إلى بطولة كبرى للمرة الثانية فقط خلال 26 عاما ولم تتخط الدور الأوّل أبدا في 11 محاولة سابقة في كأس أوروبا أو كأس العالم.

Scotland's provisional squad for Euro 2024 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/0XpBR4XFbr — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 22, 2024

والتشكيلة الأولية هي

حراسة المرمى: أنغوس غان (نوريتش سيتي)، زاندر كلارك (هارتس)، كريغ غوردون (هارتس)، ليام كيلي (مذرويل).

أنغوس غان (نوريتش سيتي)، زاندر كلارك (هارتس)، كريغ غوردون (هارتس)، ليام كيلي (مذرويل). الدفاع: أندي روبرتسون (ليفربول)، كيران تيرني (ريال سوسيداد الإسباني)، جاك هندري (الاتفاق السعودي)، راين بورتيوس (واتفورد)، ليام كوبر (ليدز يونايتد)، سكوت ماكينا (كوبنهاغن الدنماركي)، غرانت هانلي (نوريتش سيتي)، غريغ تايلور، أنتوني رالستون (سلتيك)، جون سوتار (رينجرز)، روس ماكروري (بريستول سيتي).

أندي روبرتسون (ليفربول)، كيران تيرني (ريال سوسيداد الإسباني)، جاك هندري (الاتفاق السعودي)، راين بورتيوس (واتفورد)، ليام كوبر (ليدز يونايتد)، سكوت ماكينا (كوبنهاغن الدنماركي)، غرانت هانلي (نوريتش سيتي)، غريغ تايلور، أنتوني رالستون (سلتيك)، جون سوتار (رينجرز)، روس ماكروري (بريستول سيتي). الوسط: كالوم ماكغريغور (سلتيك)، راين كريستي (بورنموث)، بيلي غيلمور (برايتون)، جون ماكغين (أستون فيلا)، كيني ماكلين (نوريتش سيتي)، سكوت ماكتوميناي (مانشستر يونايتد)، ستيوارت أرمسترونغ (ساوثمبتون)، راين جاك (رينجرز).

كالوم ماكغريغور (سلتيك)، راين كريستي (بورنموث)، بيلي غيلمور (برايتون)، جون ماكغين (أستون فيلا)، كيني ماكلين (نوريتش سيتي)، سكوت ماكتوميناي (مانشستر يونايتد)، ستيوارت أرمسترونغ (ساوثمبتون)، راين جاك (رينجرز). الهجوم: ليندون دايكس (كوينز بارك رينجرز)، تشي آدامس (ساوثمبتون)، لورنس شانكلاند (هارتس)، بن دواك (ليفربول)، جيمس فوريست (سلتيك).

فيراتي وإيموبيلي يغيان عن تشكيلة إيطاليا

أعلن المدرب لوتشانو سباليتي الخميس عن القائمة النهائية للمشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

والتشكيلة النهائية هي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي).

جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي). الدفاع: أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو دي ماركو (إنتر)، راوول بيلانوفا، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبيازو وفيديريكو جاتي (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، جانلوكا مانشيني (روما).

أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو دي ماركو (إنتر)، راوول بيلانوفا، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبيازو وفيديريكو جاتي (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، جانلوكا مانشيني (روما). الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي، لورنتسو بيليغريني (روما)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (فيرونا)، جورجينيو (أرسنال الانجليزي).

نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي، لورنتسو بيليغريني (روما)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (فيرونا)، جورجينيو (أرسنال الانجليزي). الهجوم: فيديركو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (جنوى)، جانلوكا سكاماكا (أتلانتا)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو).

غولر يقود منتخب تركيا

كشف فيتشينزو مونتيلا عن قائمة موسعة لمنتخب تركيا استعدادًا لبطولة أمم أوروبا 2024، حيث تم اختيار 35 لاعبًا:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير، دوجان علمدار، ميرت غونوك، أوغوركان تشاكير.

ألتاي بايندير، دوجان علمدار، ميرت غونوك، أوغوركان تشاكير. الدفاع: ميرت مولدور، زكي سيليك، عبد الكريم بارداكسي، أحمد جان كابلان، كاجلار سويونكو، ميريه ديميرال، أوزان كاباك، ساميت أكايدين، جينك أوزكاكار، فيردي كاديوغلو.

ميرت مولدور، زكي سيليك، عبد الكريم بارداكسي، أحمد جان كابلان، كاجلار سويونكو، ميريه ديميرال، أوزان كاباك، ساميت أكايدين، جينك أوزكاكار، فيردي كاديوغلو. الوسط: بيرات أوزديمير، كان أوزون، هاكان كالهان أوغلو، إسماعيل يوكسيك، كان أيهان، أوكي يوكوسلو، أوركون كوكو، صالح أوزجان.

بيرات أوزديمير، كان أوزون، هاكان كالهان أوغلو، إسماعيل يوكسيك، كان أيهان، أوكي يوكوسلو، أوركون كوكو، صالح أوزجان. الهجوم: عبد القادر عمر، عرفان قهوجي، يونس أكجون، كينان يلديز، كيرم أكتوركوغلو، أوغوز أيدين، أردا غولر، بان ألبر يلماز، برتوج يلدريم، سينك طوسون، إينيس أونال، سميح كيليكسوي، يوسف يازجي.

تشكيلة رومانيا

كشفت رومانيا عن قائمة موسعة تضم 28 لاعبا للمباراتين الوديتين ضد بلغاريا وليختنشتاين، وستخفض هذه القائمة إلى 25 أو 26 لاعباً في 7 يونيو/حزيران استعداداً لليورو.

🇷🇴 ROMÂNIA | 𝑻𝒓𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊𝒊 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒅

Amicaux 🆚️🇧🇬🇱🇮 La pré-liste pour l'EURO 2024 ! Edi Iordănescu ignore Mitriță jusqu'au bout (embouteillage), se passe de Munteanu. Sava & Grameni appelés pour la 1ère fois. Deux joueurs n'iront pas à l'Euro, liste finale le 7 juin. pic.twitter.com/PiNtdRYWSJ — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) May 24, 2024

قائمة منتخب إسبانيا

استبعد المدرب لويس دي لا فوينتي قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي من القائمة النهائية التي أعلنها الجمعة للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي).

أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي). الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، روبان لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديس (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريّا (تشلسي الإنجليزي).

داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، روبان لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديس (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريّا (تشلسي الإنجليزي). الوسط: رودري هرنانديس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيس (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال).

رودري هرنانديس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيس (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال). الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، لامين جمال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أيوسي بيريس (ريال بيتيس).

تشكيلة منتخب الدنمارك

كشفت الدنمارك عن قائمتها المكونة من 26 لاعباً لبطولة أمم أوروبا 2024 الخميس، وضمت كاسبر شمايكل والقائد سيمون كيير وكريستيان إريكسن.

قائمة منتخب بولندا

جاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني على رأس القائمة الأولية لمنتخب بولندا لخوض بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وتضم القائمة الأولية: