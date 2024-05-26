"لماذا لا تقول إنك وقعت لريال مدريد؟".. مبابي يجيب

خرج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أخيرا عن صمته بخصوص وجهته القادمة بعد أن أعلن رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ أسبوعين.

وخاض مبابي مباراته رقم 307 والأخيرة مع سان جيرمان وقاده للفوز على أولمبيك ليون 2-1 ليتوج بلقب كأس فرنسا.

وأسدل مبابي الستار على مسيرته مع سان جرمان بإحرازه اللقب المحلي الـ14 في 8 مواسم قضاها معه، بواقع 6 ألقاب للدوري، و4 بكأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة و3 ألقاب في كأس الأبطال.

وتؤكد كافة التقارير الصحفية والتسريبات انتقال مبابي لريال مدريد في صيف العام المقبل بعقد مدته 5 سنوات.

وقال المهاجم الفرنسي بعد المباراة: "أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من إنهاء الموسم بلقب".

ولم ينف مبابي أنه وقّع لبطل الدوري الإسباني عندما سأله أحد الصحفيين قائلا: لماذا لا تقول الآن إنك وقعت لريال مدريد؟، حيث أجاب المهاجم الشاب: "لأنني أعتقد أنه، أولا وقبل كل شيء، كان علي أن أقول وداعا لفريقي وأن أنهي الموسم بشكل جيد".

وأضاف: "سأعلن عن النادي الجديد خلال أيام قليلة.. لا توجد مشكلة".

وعن إمكانية الإعلان عن ناديه الجديد عقب الانضمام لمعسكر فرنسا استعدادا لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، أجاب مبابي: "لا أعرف حتى الآن، لأن بعض التفاصيل لا تزال مفقودة".

الصحفي : لماذا لا تعلن الأن عن توقيعك للريال ؟ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨pic.twitter.com/i78DkWLEfo — عالم مبابي (@Teammbappeworld) May 26, 2024

ويبدو أن التفاصيل التي يقصدها مبابي، هي موافقة باريس سان جيرمان على أن يقدمه ريال مدريد كلاعب جديد، قبل انطلاق بطولة يورو 2024.

ولا يحق للنادي الملكي فعل ذلك بدون موافقة باريس، لأن اللاعب يرتبط بعقد في "حديقة الأمراء" حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقال اللاعب الذي يترك باريس سان جيرمان كأفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 256 هدفا وصناعة 108 أهداف في 307 مباريات: "ما أملكه هنا لن أجده في أي مكان، لكن سيكون لدي أشياء أخرى وأعلم أنها ستكون رائعة أيضا".

وكان مبابي، الذي انضم إلى سان جيرمان عام 2017، قادما من موناكو، قد مدد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في "حديقة الأمراء".