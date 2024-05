الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائزين بالكرة الذهبية حتى 2038

كشف الذكاء الاصطناعي عن هوية الفائزين الـ15 بجائزة الكرة الذهبية حتى 2038، بينهم الأسطورة الأرجنتينية ونجم إنتر ميامي الأميركي لونيل ميسي.

ولم يعتمد الذكاء الاصطناعي في ترشيح هؤلاء اللاعبين بالاعتماد على براعتهم وأدائهم الحالي فقط، ولكن أيضا على الإمكانيات الكبيرة والمهارات التي يمتلكونها لتحقيق النجاح في المستقبل.

وأختير الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد للظفر بالكرة الذهبية لهذا العام، ليكون أول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة منذ 2001 عندما نالها الأسطورة مايكل أوين.

ومن المتوقع أن يحصل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي احتل المركز الثالث في قائمة 2023، على الجائزة في عام 2025، في حين سيحصل ميسي على الجائزة التاسعة والأخيرة في مسيرته في 2026، عندما يكون قد بلغ الـ39 عاما.

